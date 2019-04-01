 На учебу в Германию - без знаний немецкого | Учеба и работа в Германии | DW | 01.06.2019

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Учеба и карьера

На учебу в Германию - без знаний немецкого

DW выяснила, какие специальности можно изучать в немецких вузах на английском языке. В списке - более тысячи программ для бакалавров и магистров.

Чтобы получить диплом на английском, не обязательно ехать в Великобританию

Высшее образование в Германии можно получить и без знаний немецкого языка. Сегодня немецкие вузы предлагают более тысячи специальностей, обучение на которых проходит на английском языке. Их количество стабильно растет - еще в 2009 году их было лишь около 500. Найти подходящуюпрограмму можно в базе данных DAAD или на сайте Hochschulkompass.de.

Предлагают их как высшие школы (Fachhochschule), так и университеты. В основном это магистратура, но есть и учебные курсы, после которых можно получить диплом бакалавра. Спектр учебных направлений при этом очень широк: зарубежная филология, международные отношения, биоинформационные технологии, инженерное дело, машиностроение и многие другие. В списке специальностей преобладают менеджмент, экономика, естественные и инженерные науки, но и у гуманитариев есть возможности.

Обучение на английском в Магдебурге

В 1997 году Магдебургский университет первым в Германии включил в свой учебный план специальность по экономике, которая преподается полностью на английском языке. Сегодня здесь 16 англоязычных программ. Бакалавры могут изучать международный бизнес и экономику, а будущие магистры - среди прочих такие специальности, как цифровой инжиниринг, финансовую экономику, международный маркетинг и предпринимательство, интегративные нейронауки.

Инженерное дело без языковых барьеров

Двери Технологического института Карлсруэ (KIT) открыты для тех, кто не владеет немецким языком, но хочет получить высшее техническое образование в Германии. Такие курсы есть на факультете математики и строительной инженерии. Но не только. 

Контекст

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В Инженерной школе имени Карла Бенца (Carl Benz School of Engineering) при вузе можно получить диплом бакалавра по специальности "Механический инжиниринг". Начало занятий - раз в год, в октябре. Студенты посещают лекции и семинары на английском языке, работают в конструкторской лаборатории и проходят практику на немецких предприятиях, например, в компаниях Bosch, BASF и Siemens. Поэтому перспектива стажировки у студентов здесь хорошая. К тому же выпускники Технологического института Карлсруэ нарасхват у немецких работодателей.

Учиться на английском языке можно и в магистратуре бизнес-школы при KIT - в Школе машиностроения и менеджмента имени Гектора (Hector School of Engineering and Management). Здесь предлагают шесть англоязычных программ и ждут молодых специалистов с опытом работы, которые хотят повысить свою квалификацию и затем занять руководящую должность в той или иной компании.

Куда пойти учиться

Обучение на английском языке проводится и в вузах Берлина, Мюнхена, Кельна, Эрланген-Нюрнберга, Бремена, Франкфурта-на-Одере, Бонна и других городов, а также в некоторых частных бизнес-школах.

Требования к поступающим на англоязычные специальности практически совпадают с требованиями, которые предъявляют факультеты, где преподавание ведется исключительно на немецком языке. Главное - при подаче документов необходимо подтвердить знания английского, предъявив результаты языкового теста, отвечающего международным стандартам. Кроме того, обучение на таких факультетах нередко включает в себя семестр по обмену за рубежом. Сотрудники вузов советуют рассчитывать на несколько месяцев пребывания в другой стране и на связанные с этим расходы.

Смотрите также:
Чем кормят студентов в немецких столовых 

  • Cтуденты в столовой Потсдамского университета за обедом

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    На обед - в столовую

    По результатам опроса, проведенного Немецким обществом содействия учащимся вузов (Deutsches Studentenwerk), стало ясно, что в столовую чаще ходят студенты-мужчины (45%), явно обгоняя своих сокурсниц (31%). Более 400 университетских столовых страны ежегодно готовят 90 миллионов порций еды. На снимке: студенты в столовой Потсдамского университета за обедом.

  • Суп морковный с имбирем

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Суп

    Среди множества блюд, из которых составляется меню каждой университетской столовой, есть и свои фавориты. Причем, как показали различные опросы, эти фавориты - общие для многих вузов Германии. В обеденное меню, как правило, входит легкий суп. На данный момент студенты предпочитают томатный или морковный с имбирем и куркумой (на снимке).

  • Сосиска под соусом карри - в столовой Оснабрюкского университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Сосиска с карри

    Это настоящий рекордсмен в списке популярных блюд в меню студенческих столовых. И место свое сосиска, похоже, никому уступать не собирается. В сопровождении картофеля фри и невероятно полезных овощей (например, брокколи), Currywurst чаще всего попадает на тарелки проголодавшихся студентов. На снимке - столовая Оснабрюкского университета .

  • Цыпленок с хрустящей корочкой - меню столовой ветеринарного вуза TiHo в Ганновере

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Цыпленок с "хрустящей корочкой"

    Ключевое слово здесь "хрустящий". Это блюдо стоит на втором по популярности месте у студентов-мясоедов. В качестве гарнира подходит почти все: от шампиньонов или жареного картофеля до риса или лапши. На снимке: вариант меню столовой ветеринарного вуза в Ганновере.

  • Шницель охотничий

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Шницель

    Знаменитый шницель занимает почетное третье место. И большой роли при этом не играет, из какого мяса его делают - из традиционной телятины, из свинины или из птицы… Есть и другой вариант - некогда популярный в бывшей ГДР "охотничий" (Jägerschnitzel). Для его приготовления берут "охотничью колбасу" - отсюда и название. Подают такой шницель нередко с лапшой и томатным соусом (как на снимке).

  • В студенческой столовой Veggie N° 1 Берлинского свободного университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Без мяса

    Первой чисто вегетарианской столовой в 2010 году стала студенческая столовая "Veggie N° 1" Берлинского свободного университета. Здесь все блюда готовятся без мяса. Но и в традиционных столовых один из трех предлагаемых "обедов" - всегда вегетарианский.

  • Салат с артишоками в студенческой столовой Veggie N°1 в Берлине

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Салат достоин звезд

    За меню, которое учитывает актуальный тренд веганского питания, организация защиты животных PETA ежегодно присуждает "звезды". В этом году высшей награды - сразу четырех звезд - удостоились шесть университетских столовых Берлина, Аугсбурга, Гейдельберга, Нюрнберга, Кобленца и Ессена. На снимке: салат с артишоками в студенческой столовой "Veggie N°1".

  • Фалафель и кускус

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Фалафель и кускус

    В списке фаворитов, которые выбирают вегетарианцы, тоже есть свои победители. Жаренные во фритюре шарики или котлетки из нута - фалафель - побили все рекорды. Подают их нередко с гарниром из кускуса, поленты или амаранта.

  • Лазанья с прослойками из теста в столовой Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Лазанья с овощами

    Второе место по праву принадлежит овощной лазанье. Вариантов приготовления фарша и соуса - превеликое множество. Так каждый может найти для себя подходящий рецепт. Обладательница второго места - традиционная лазанья с прослойками из теста, которую можно найти в меню столовой Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

  • Вареники с начинкой из картофельного пюре, творога и мелко порубленной зелени

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Немецкие вареники

    Да-да, такие вот немецкие вареники, с начинкой из картофельного пюре, творога и мелко порубленной зелени. Именно они заняли третью ступень кулинарного пьедестала овощных любимцев студенческих столовых. Kartoffeltaschen, придуманные швабами, сегодня популярны во всех уголках страны.

  • Десерт с арбузом в студенческой столовой Кельнского университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    На десерт

    Без десерта для большинства студентов обед останется незавершенным… Кто-то предпочитает фрукты, кто-то пудинг, а кто-то мороженое. На снимке: арбуз для студентов Кельнского университета.

    Автор: Инга Ваннер


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Контекст

Чем кормят студентов в немецких столовых

Ежегодно столовые немецких университетов готовят около 90 миллионов порций. А вот какие блюда любят студенты?  

Ссылки в интернете

Список англоязычных программ на сайте DAAD

Список англоязычных специальностей на сайте Hochschulkompass

Сайт англоязычных программ Университета Магдебурга

Специальность ''Механический инжиниринг''

Англоязычные программы в KIT

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