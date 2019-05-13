 На участника протестов в Екатеринбурге впервые завели уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2019

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Россия

На участника протестов в Екатеринбурге впервые завели уголовное дело

Станислава Мельниченко, протестовавшего 14 мая против строительства церкви в сквере в центре Екатеринбурга, подозревают в оскорблении представителя власти.

Стихийный протест против строительства церкви в Екатеринбурге 14 мая 2019 года

Стихийный протест против строительства церкви в Екатеринбурге 14 мая 2019 года

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело в отношении одного из участников протеста против строительства храма . Станиславу Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в постановлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, опубликованном во вторник, 4 июня, в Telegram-канале проекта международной правозащитной группы "Агора" "Апология протеста".

Контекст

Пример Екатеринбурга показал, что для успеха протестных акций недостаточно абстрактных политических призывов. Протестующим всегда нужна четкая цель, считает Федор Крашенинников. (21.05.2019)

В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин. (23.05.2019)

Мельниченко подозревают в оскорблении представителя власти. По версии следствия, он, "действуя умышленно", "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты в адрес" сотрудника УМВД России по Екатеринбургу.

Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей

Так как Мельниченко явился по вызову следователя, нет оснований предполагать, что он попытается скрыться от предварительного следствия и суда, отмечается далее в постановлении. Ранее 31-летний мужчина был оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, указывает "Апология протеста".

Станислав Мельниченко участвовал 14 мая в стихийной акции протеста жителей Екатеринбурга против возведения церкви на месте сквера в центре города. В течение вечера к месту сбора было стянуто большое число полицейских и сотрудников ОМОН. Представители областного министерства общественной безопасности в мегафоны оповестили собравшихся о "незаконности их действий" и потребовали прекратить акцию. Позже в результате столкновений протестующих с полицией, по данным местных СМИ, были задержаны 28 человек, в том числе трое подростков.

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    Автор: Лилия Ржеутская


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Ссылки в интернете

Telegram-канал "Апологии протеста" сообщает об уголовном деле против активиста Станислава Мельниченко

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Что происходит в Екатеринбурге: свидетельства очевидца  

Трамп разбушевался. Нечисть вокруг Зеленского. Екатеринбург: Сквер vs Храм - "Заповедник", выпуск 76  

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