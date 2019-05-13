На участника протестов в Екатеринбурге впервые завели уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело в отношении одного из участников протеста против строительства храма . Станиславу Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в постановлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, опубликованном во вторник, 4 июня, в Telegram-канале проекта международной правозащитной группы "Агора" "Апология протеста".

Мельниченко подозревают в оскорблении представителя власти. По версии следствия, он, "действуя умышленно", "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты в адрес" сотрудника УМВД России по Екатеринбургу.

Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей

Так как Мельниченко явился по вызову следователя, нет оснований предполагать, что он попытается скрыться от предварительного следствия и суда, отмечается далее в постановлении. Ранее 31-летний мужчина был оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, указывает "Апология протеста".

Станислав Мельниченко участвовал 14 мая в стихийной акции протеста жителей Екатеринбурга против возведения церкви на месте сквера в центре города. В течение вечера к месту сбора было стянуто большое число полицейских и сотрудников ОМОН. Представители областного министерства общественной безопасности в мегафоны оповестили собравшихся о "незаконности их действий" и потребовали прекратить акцию. Позже в результате столкновений протестующих с полицией, по данным местных СМИ, были задержаны 28 человек, в том числе трое подростков.

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