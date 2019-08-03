 На участника акции в Москве завели дело из-за травмы бойца Росгвардии | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2019

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Россия

На участника акции в Москве завели дело из-за травмы бойца Росгвардии

Задержанный Устинов проходит по делу о вывихе плеча у сотрудника Росгвардии. Всего на акции протеста 3 августа в Москве был задержан 1001 человек.

Полиция в центре Москвы 3 августа

Полиция в центре Москвы 3 августа

Против задержанного на акции протеста 3 августа в Москве возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает в воскресенье, 4 августа, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фамилия подозреваемого – Устинов.

Контекст

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Ему вменяют то, что он оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. "У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии", – сказал собеседник ТАСС.

Ранее о том, что задержанный Устинов подозревается в вывихе плеча у сотрудника Росгвардии, писал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, Устинова 3 августа доставили из ОВД "Марьино" на Петровку, 38 – в ГУ МВД РФ по Москве.

Десятки демонстрантов избиты ОМОНом

На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан 1001 человек, пишет "ОВД-Инфо". Полиция сообщила об около 600 задержанных.

В отделениях полиции у многих отбирали телефоны, не давали им воду и еду, не пускали к задержанным адвокатов. Многие участники акции получили травмы, не менее 18 человек пострадали и после задержаний были отправлены в больницу. 

Так, сотрудники ОМОНа вытащили задержанного из автозака у ОВД "Печатники" и уволокли в неизвестном направлении в прямом эфире "Дождя". Игорь Купец, который находился в этом автозаке, рассказал, что молодой человек был избит сотрудниками полиции. В ОВД "Новогиреево" вызвали скорую помощь к участнику акции, у которого может быть сломана рука. Врачи считали нужным сделать мужчине рентген, но полицейские его не отпустили. Врачи настаивать не стали, скорая уехала.

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    Автор: Евгений Жуков


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