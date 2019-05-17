 На Тайване узаконили однополые браки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2019

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Мир

На Тайване узаконили однополые браки

Тайвань стал первой в Азии страной, где представители сексуальных меньшинств могут регистрировать брак. Год назад большинство жителей острова, однако, высказалось против этого.

Представители ЛГБТ рады решению парламента

Представители ЛГБТ рады решению парламента

Тайвань стал первой в Азии страной, узаконившей гомосексуальные браки. Парламент страны в пятницу, 17 мая, в третьем и окончательном чтении принял законопроект, согласно которому однополые пары получают право регистрировать брак в государственных учреждениях.

Согласно ногвому закону, тайваньские граждане одного пола старше 18 лет теперь смогут официально регистрировать свой брак в государственных учреждениях. Кроме того, второй супруг сможет усыновить биологических детей своего партнера. Новый закон урегулировал также права однополых пар на наследство

Закон вступит в силу после того, как документ подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь. "Сегодня в Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг в сторону реального равенства и сделали нашу страну лучше", - написала президент в своем Twitter.

Контекст

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Цай Инвэнь заняла пост президента в 2016 году, пообещав поддержать легализацию однополых браков. В мае 2017 года Высший суд Тайваня отменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Властям страны дали два года, чтобы внести необходимые изменения в закон. Однако в ноябре 2018 года в ходе референдума большинство населения высказалось за то, чтобы браком мог называться только гетерогенный союз.

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