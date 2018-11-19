 На суде о госизмене Януковича снова объявлен перерыв | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2018

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Европа

На суде о госизмене Януковича снова объявлен перерыв

Последнее слово беглого экс-президента Украины Виктора Януковича ожидается 5 декабря. Киевский суд решил дать обвиняемому три недели на выздоровление

Виктор Янукович (фото из архива)

Виктор Янукович (фото из архива)

Попавший в московскую больницу с травмой колена экс-президент УкраиныВиктор Янукович сможет выступить на заседании Оболонского райсуда Киева по конференц-связи 5 декабря. Таким образом суд в понедельник, 19 ноября,  удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемого, который получил накануне травму колена во время игры в теннис. В дополнительных допросах свидетелей защиты адвокатам было отказано, сообщает корреспондент  DW из зала суда.

На заседании Оболонского райсуда Киева, который с мая 2017 года рассматривает дело по обвинению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, 19 ноября ожидалось слушание его последнего слова. Однако накануне из Москвы пришли известия о госпитализации Януковича в одну из местных больниц. Как сообщается в представленном адвокатами экс-президента медицинском заключении, Янукович получил травму колена и, предположительно, будет находиться на излечении три недели.

Последняя отсрочка?

Судя по всему, адвокаты Януковича последовательно продолжают реализацию курса на затягивание времени. Все три присутствовавших на судебном заседании защитника просили суд объявить перерыв до выздоровления их клиента, а тем временем допросить по конференц-связи еще одного свидетеля защиты - экс-министра режима Януковича Эдуарда Ставицкого, который также находится в бегах в Израиле.

Контекст

Бывший президент Украины обвиняется в государственной измене, пособничестве в изменении государственной территории и пособничестве в ведении агрессивной войны. (16.08.2018)

Заочный суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем близится к финалу. 16 и 17 августа должна пройти финальная часть процесса - судебные дебаты. До этого суд назначил Януковичу госзащитника. (16.08.2018)

Сторона обвинения, наоборот, ходатайствовала о продолжении судебного процесса. Военный прокурор Руслан Кравченко заподозрил Януковича и его адвокатов в попытке ввести в заблуждение суд и украинское общество. "Тяжесть полученной Януковичем травмы позволяет ему произнести последнее слово прямо с больничной койки", - заметил прокурор. Допрос очередного свидетеля обвинения он посчитал неуместным, поскольку суд уже перешел от исследования доказательств к завершающей стадии процесса.

Председательствующий судья Владислав Девятко вынес предупреждения участникам заседания как со стороны защиты, так и со стороны обвинения за то, что они позволили себе прерывать судью и друг друга, а также вели дискуссию на повышенных тонах. Суд удовлетворил ходатайство защиты об отсрочке даты последнего слова Януковича до 5 декабря. Но отказал в допросе дополнительных свидетелей. "Не превращайте суд в цирк! Вы не можете, как фокусник, вытаскивать из рукава новых свидетелей", - сказал Девятко.

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  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

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