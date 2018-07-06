 На спасение подростков в Таиланде остается все меньше времени | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

На спасение подростков в Таиланде остается все меньше времени

В ходе спасательной операции на севере Таиланда погиб водолаз, снабжавший кислородом юных футболистов и тренера. Они находятся в частично затопленной пещере с 23 июня.

Операция по спасению юных футболистов и тренера в Таиланде

Операция по спасению юных футболистов и тренера в Таиланде

На спасение подростков из частично затопленной пещеры в провинции Чианграй на севере Таиланда остается лишь ограниченное количество времени, заявил журналистам командир военно-морского подразделения тайской армии в пятницу, 6 июля. По его словам, 12 юных спортсменов и их тренер не смогут переждать окончание сезона муссонных дождей.

Контекст

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Операция горноспасательной службы Баварии по спасению пострадавшего немецкого спелеолога Йохана Вестхаузера продолжалась около двух недель. (19.06.2014)

Между тем в ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий военно-морских сил Таиланда, который в качестве добровольца снабжал детей кислородными баллонами. Он потерял сознание из-за нехватки кислорода на пути наверх, сообщил замглавы провинции Чианграй.

12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она предположительно находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов. До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

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  • Пещера Холе-Фельс

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    В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.

  • Долина реки Ах

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  • Костяная флейта

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Гайсенклёстерле

    В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.

  • Пещера Зиргенштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Зиргенштайн

    В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.

  • Долина реки Лоне

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Лонеталь

    Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

  • Холенштайн, 1937 год

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холенштайн

    Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

  • Человеколев

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Человек-лев

    Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

  • Пещера Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Фогельхерд

    Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

  • Дикая лошадь из пещеры Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Дикая лошадь

    Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

  • Пещера Бокштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Бокштайн

    В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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