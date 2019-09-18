 На спасение леса в Тюрингии уйдет полмиллиарда евро (фото) | Кадр дня | DW | 19.09.2019

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Кадр за кадром

На спасение леса в Тюрингии уйдет полмиллиарда евро (фото)

За год Тюрингия может лишиться миллионов деревьев. У экспертов уже есть план, как спасти лес.

Леса в Тюрингии

Из-за засушливого лета, нашествия короедов и частых ураганов в Тюрингии сильно пострадали леса. По прогнозам экспертов, к концу 2019 года исчезнет около 600 тысяч буковых деревьев и от пяти до шести миллионов пихт, сообщает агентство dpa. Восстанавливать лес планируют при помощи тех видов деревьев, которые наиболее устойчивы к изменениям климата и способны долго переносить засуху. К ним относятся рябины, дубы, полевые клены и липы.

Леса в Тюрингии

Часть деревьев пострадала не только от засухи и ураганов, но и от короедов

Сейчас леса расчищают от погибших деревьев, а с весны 2020 года пострадавшие территории собираются восстанавливать. На спасение леса в ближайшие десять лет планируется потратить около 500 миллионов евро. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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