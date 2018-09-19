 На севере Германии из-за торфяного пожара объявлен режим ЧП | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2018

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Германия

На севере Германии из-за торфяного пожара объявлен режим ЧП

Пожар в нижнесаксонском округе Эмсланд начался 3 сентября после испытательного пуска ракет из вертолета на полигоне бундесвера. Министр обороны ФРГ извинилась перед местными жителями за инцидент.

Торфяной пожар в Меппене

Торфяной пожар в Меппене

В нижнесаксонском округе Эмсланд на северо-западе Германии из-за масштабного торфяного пожара введен режим чрезвычайного положения. В пятницу, 21 сентября, ситуация усугубилась из-за сильного ветра, который может привести к дальнейшему распространению пожара.

Окружные власти предупредили о возможной эвакуации жителей населенных пунктов Зёгель и Штаферн, там живут в общей сложности около 8500 человек. Им придется покинуть свои дома, если ветер направит облака дыма в их сторону. 

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Общая площадь возгорания, включая потушенные участки, составляет примерно 8 квадратных километров. Пожарные тушат огонь на поверхности, а также закачивают воду под землю. Местные власти считают, что угрозы для здоровья населения нет.

Министр обороны ФРГ принесла извинения

Пожар начался 3 сентября на полигоне бундесвера вблизи города Меппен. Во время испытательного пуска вертолетных ракет вышла из строя машина для тушения пожара, из-за чего огонь не был вовремя потушен и распространился на более глубокие слои торфа.

В бундесвере проверяют возможные нарушения предписаний при проведении испытаний. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала пожар "серьезным происшествием" и от имени всего личного состава бундесвера извинилась перед жителями региона. 22 сентября фон дер Ляйен прибудет в Меппен, чтобы ознакомиться с ситуацией.

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    Автор: Виктор Вайц


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