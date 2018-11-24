На Сахалине суд запретил изъятие косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу, 31 мая, запретил изъятие у ряда коммерческих компаний косаток и белух, находящихся в бухте Средней под Находкой. В то же время суд частично удовлетворил иск зоозащитников, признав, что животные были выловлены незаконно. Решение подлежит обжалованию.

Суд признал незаконным решения Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух всем четырем компаниям, пояснила адвокат зоозащитников Наталия Лисицина. Она планирует оспорить решение о запрете на изъятие животных и считает, что этот вопрос находится в компетенции Росприроднадзора, который "имеет достаточно информации и доказательств того, что животные отловлены незаконно".

Животные могли предназначаться для продажи в Китай

В середине ноября 2018 года отделение СК в Приморском крае возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух с детенышами. По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года несколько юрлиц на основании разрешений, полученных для культурно-просветительских целей, выловили 90 белух и 12 косаток. Однако выяснилось, что 11 косаток являются не достигшими половой зрелости детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Кроме того, 90 белух также не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них - в возрасте младше года.

По данным международной зоозащитной организации Whaleand Dolphin Conservation (WDC), пойманные в Охотском море белухи и косатки, по всей вероятности, предназначались для продажи в китайские дельфинарии. Вольеры, где до сих пор содержатся млекопитающие, арендованы четырьмя фирмами, которые в период с 2013 по 2016 год уже продали в Китай 15 косаток, отмечает WDC. Как и ряд других зоозащитных организаций, WDC обращает внимание на то, что пойманные белухи и косатки содержатся в тесных вольерах, что представляет грозу их развитию и даже жизни.

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