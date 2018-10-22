 На Сахалине власти хотят получить данные по местным сообществам в соцсетях | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

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Россия

На Сахалине власти хотят получить данные по местным сообществам в соцсетях

Правительство Сахалина разместило тендер на анализ местных групп в соцсетях. Сумма контракта - свыше 2 млн рублей.

Человек за компьютером

Правительство Сахалинской области разместило на портале госзакупок тендер, в котором сообщило о намерении проанализировать "сахалинский сегмент социальных сетей". Об этом в понедельник, 22 октября, сообщил портал Роскомсвобода. Сумма контракта превышает 2 миллиона 150 тысяч рублей. Датой окончания подачи заявок участников - 29 октября 2018 года. Еще три дня спустя пройдет аукцион в электронной форме.

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В требованиях к будущим исполнителям заказа указываются, в частности, полный перечень зарегистрированных сообществ в сахалинском сегменте соцсетей Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, а также перечень модераторов этих сообществ, контактные данные модераторов, "жизненный цикл" (график активности) сообществ с момента их создания и предоставление ряда других сведений.

Кроме того, правительство Сахалина планирует продвижение в тех же социальных сетях "информационно-текстовых" и "информационно-графических материалов". Суммарно от исполнителя ожидается размещение около 2500 записей "общественно-значимой тематики", привязанной географически или тематически к Сахалинской области, а также "продвижение инвестиционной, миграционной, социально-культурной тематики" в группах всех четырёх вышеперечисленных соцсетей. Цель исследования не называется.

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