 На саммите НАТО обсуждают отношения с РФ, Украиной, Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2021

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Мир

На саммите НАТО обсуждают отношения с РФ, Украиной, Китаем

В Брюсселе проходит саммит НАТО, первый для Джо Байдена в должности президента США. Лидеры 30 стран обсудят вызовы со стороны России и Китая, а также сотрудничество с Украиной и Грузией.

Джо Байден и Йенс Столтенберг

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе 14 июня

Президенты и премьеры 30 государств НАТО начали свой саммит в Брюсселе, где они обсудят, среди прочего, вызовы со стороны России и Китая, а также сотрудничество с Украиной и Грузией. Единственное рабочее заседание саммита открыл в понедельник, 14 июня, в штаб-квартире НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент DW.

Россия и Китай - главные вызовы для НАТО

Многие лидеры, прибывая на саммит, называли среди главных тем встречи взаимоотношения альянса с Россией и Китаем. "Мы стоим перед новыми вызовами: Россия, действия которой не оправдывают наших надежд, а также Китай", - отметил президент США Джо Байден, для которого это первый саммит НАТО в этой должности. Как сообщала DW, основное внимание на этой встрече будет приковано именно к Байдену.

Россию и Китай назвала среди основных вызовов и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). "Все большее значение играют гибридные угрозы и кибератаки. А также, конечно же, и кампании по дезинформации - здесь я имею в виду прежде всего Россию", - добавила она.

После визита в Брюссель Байден полетит в Женеву, где он 16 июня встретится с президентом России Владимиром Путиным. По этому поводу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил: "Я знаю, что президент Байден возьмет с собой на встречу с Путиным определенные жесткие месседжи".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в этот раз на саммите важную роль будет играть тема не только России, но и Беларуси. "Беларусь тоже вызывает вопросы. Вы видите, что происходит в этой стране. Нелегитимный режим впадает в отчаяние и готов даже ставить под угрозу жизням гражданских, захватывая самолет (компании Ryanair. - Ред.)", - сказал Науседа и высказал уверенность, что Россия пытается "поглотить" Беларусь и превратить ее в "плацдарм" для своих действий.

Украина на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не участвует в саммите. Впрочем, на эту встречу не пригласили ни одну страну-партнера. Поскольку это первый саммит НАТО при участии Байдена, то в альянсе хотят обсудить свой будущий с учетом новой позиции Вашингтона.

Впрочем, Украина также будет одной из важных тем встречи. "Мы будем говорить о ситуации в Украине, где мы, конечно же, тоже видим большие вызовы. А также о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина", - заявила Меркель.

На этом заседании ни Киев, ни Тбилиси не получат план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, как они хотели бы. Впрочем, эта тема тоже будет обсуждаться. Обозреватели ожидают, что альянс подтвердит свое обещание 2008 года принять в свои ряды Украину и Грузию. На это указал и Науседа: "Мы приветствуем политику открытых дверей НАТО. Прежде всего я имею в виду наших соседей и друзей - Грузию и Украину. Мы должны держать обещание, которые мы давали".

Ожидается, что на саммите также обсудят инициативу Йенса Столтенберга "НАТО 2030" и поручат ему подготовить к саммиту в следующем году новую стратегическую концепцию альянса на нынешнее десятилетие.

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    Автор: Александра Елкина


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