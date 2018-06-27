 На рыбалку за окаменелостями | Кадр дня | DW | 26.06.2018

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Кадр за кадром

На рыбалку за окаменелостями

Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа.

Бавария, Ватендорф

Как сообщает агентство dpa, эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg), основанный в этом франконском городе в 1791 году еще во времена существования Бамбергского церковного княжества.

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