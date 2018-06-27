На рыбалку за окаменелостями

Как сообщает агентство dpa, эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания (Naturkunde-Museum Bamberg), основанный в этом франконском городе в 1791 году еще во времена существования Бамбергского церковного княжества.
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