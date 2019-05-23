 На российский рынок поступит смартфон Huawei без приложений Google | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

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Россия

На российский рынок поступит смартфон Huawei без приложений Google

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro работает на операционной системе Android 10 от Google, но без поддержки его сервисов и магазина приложений, сообщает "Коммерсант".

Huawei представляет смартфон серии Mate 30 / 30 Pro

Huawei представляет смартфон серии Mate 30 / 30 Pro

Китайская компания Huawei запускает в России продажи своего нового флагманского смартфона Mate 30 Pro без поддержки сервисов и магазина приложений Google. Об этом пишет в понедельник, 25 ноября, издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. Телефон работает на операционной системе Android 10 от Google, но без поддержки его сервисов и магазина приложений. Вместо этих сервисов Huawei развивает собственную мобильную экосистему на базе магазина приложений AppGallery, к участию в котором могут привлечь российских разработчиков.

Контекст

В дорогих смартфонах содержится почти вся таблица Менделеева. Но через несколько лет использования эти драгоценные металлы становятся никому не нужными. Можно ли изменить ситуацию? (24.11.2019)

Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе Google play и Gmail. У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках. (20.05.2019)

В Россию поступит ограниченная партия новых гаджетов. Это позволит российским пользователям привыкнуть к мобильной платформе без поддержки сервисов Google. Старт продаж начался 25 ноября. Mate 30 Pro будут продавать только по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei по цене 40-50 тысяч рублей.

Это первый случай, когда на российский рынок выходит Android-смартфон, который не поддерживает Google-сервисы.

В мае 2019 года правительство США запретило почти всем американским компаниям сотрудничать с Huawei. Белый дом обвиняет китайский концерн в том, что он слишком близок к руководству страны и, возможно, занимается шпионажем. Ограничения привели к тому, что на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google.

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  • Мобильный телефон Xperia XZ от Sony

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

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