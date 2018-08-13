 На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот номиналом ноль евро | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2018

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Германия

На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот номиналом ноль евро

В родном городе Карла Маркса Трире, отмечающем 200-летие философа, можно заказать банкноты с номиналом ноль евро.

Банкноты 0 евро с портретом Карла Маркса

Выпущенные к 200-летию Карла Маркса" банкноты номиналом ноль евро" стали хитом продаж. К настоящему моменту реализовано уже более 100 тысяч экземпляров сувенирной купюры с портретом немецкого философа, социолога и экономиста. Об этом сообщает в воскресенье, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на компанию Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением "нулевых" банкнот и другой сувенирной продукции родного города Маркса.

Контекст

Статуя является подарком Китая к 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста. Принятию подарка предшествовали ожесточенные споры. (05.05.2018)

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом, - рассказывает управляющий Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберт Беккер (Hans-Albert Becker). - Никто не ожидал, что они будут так популярны". В общей сложности купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 тысяч штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам.

Пять "нулевых" банкнот с пересылкой - 17 евро

Минимальный объем заказа - пять банкнот. Стоимость пересылки заказа весом не более 50 грамм, в частности в РФ и Украину, составляет два евро. Фиолетовые банкноты с номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евровой банкноты представляют собой очень похожие на настоящие денежные купюры, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей  коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом. 

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    Карл Маркс (Karl Marx), один из духовных отцов коммунизма, родился 5 мая 1818 года в Трире и умер 14 марта 1883 года в Лондоне. В Трире он провел первые 17 лет своей жизни. Основные юбилейные торжества, будь то выставки, спектакли или конференции, пройдут здесь: в помещениях местных музеев и прямо на улицах города.

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    К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в Трире подготовлена обширная юбилейная программа. На фото - дом, в котором родился юбиляр. Адрес: Brückenstrasse 10. Сегодня здесь находится музей, посвященный жизнедеятельности Маркса.

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  • Памятник Марксу и Энгельсу в Берлине

    Карл Маркс в наши дни

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    Карл Маркс в наши дни

    На экране

    В 2017 году на киноэкраны Германии вышел фильм "Молодой Карл Маркс". В главной роли - немецкий актер Аугуст Диль (August Diehl). А 10 мая этого года на экраны страны выходит документальный фильм "System Error", протагонисты которого рассуждают, отчасти используя терминологию Маркса, к чему в итоге приведет капитализм.

  • Пиво Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Пиво MARX

    "Нажиться" на юбилее Карла Маркса в эти дни хотели бы многие: от владельцев гостиниц в Трире и его окрестностях - до производителей дешевой сувенирной продукции. Это ли не яркий пример капиталистического устройства нашей жизни? Так или иначе, а фирма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемнице (городе, с 1953 по 1990 годы носившем имя Карл-Маркс-Штадт) выпустила к юбилею пиво "Маркс".

  • Капитал, обложка книги

    Карл Маркс в наши дни

    Главный труд

    Как отмечает управляющая делами известного берлинского издательства Karl Dietz Verlag Забине Нусс (Sabine Nuss), "Капитал" Карла Маркса продается в Германии с каждым годом все лучше и лучше. В 2017 году объемы продаж возросли на 20 процентов (2650 экземпляров) по сравнению с 2016 годом. В этом сезоне, говорит Нусс, издательство рассчитывает продать более трех тысяч экземпляров книги.

  • Маркс, Энгельс и Ленин

    Карл Маркс в наши дни

    В книжных магазинах Германии

    Появилась новая литература о философских идеях Маркса. По словам профессора Трирского университета Мартина Ендреса (Martin Endreß), после 1989 года труды Маркса изучаются более детально, ранее этому мешало противостояние двух систем: коммунистической, селективно использовавшей Маркса в своих целях, и капиталистической. Сегодня есть возможность непредвзято оценить философию автора "Капитала".

  • Светофор в Трире

    Карл Маркс в наши дни

    Человек и светофор

    И все-таки такого "культа" Карла Маркса, как в Трире, больше в Германии вы не встретите нигде. Именно здесь - разнообразие сувениров, возможность сфотографироваться с новым памятником и узнать все о жизни философа-экономиста. Такие пешеходные светофоры появились на улицах Трира в марте этого года.

  • Купюра

    Карл Маркс в наши дни

    Без достоинства

    Фирма Trier Tourismus und Marketing GmbH, отвечающая за развитие туризма на родине Карла Маркса, выпустила к юбилею множество сувениров. Среди самых необычных - купюра достоинством НОЛЬ евро с изображением Маркса. Купить ее за "нормальные" деньги можно в Трире.

  • Резиновая уточка Карл Маркс

    Карл Маркс в наши дни

    Уткомаркс

    Резиновая уточка с характерной бородой займет место в вашей ванной комнате, если вы готовы прокатиться в Трир и заплатить за нее в местном сувенирном магазине 5,90 евро.

  • Кольцо с изображением Карла Маркса

    Карл Маркс в наши дни

    Драгоценный земляк

    Дизайнер ювелирных украшений из Трира Элена Вилла (Elena Villa) создала к юбилею своего знаменитого земляка кольцо с его изображением.

  • Двойник Маркса

    Карл Маркс в наши дни

    Двойник-экскурсовод

    Немец Михаэль Тилен (Michael Thielen) - пенсионер из Трира, одно время подрабатывавший "официальным" двойником Карла Маркса и водивший экскурсии по городу. Экскурсии - в прошлом, но Тилен продолжает с удовольствием играть роль Маркса. Гости города охотно с ним фотографируются.

  • Новый памятник Марксу

    Карл Маркс в наши дни

    Новый памятник

    Этот новый памятник Марксу - подарок Китая по случаю 200-летия. 4,40-метровая бронзовая статуя была доставлена в Трир в марте. Памятник уже установлен около ворот Порта Нигра. Торжественное открытие (со снятием чехла) запланировано на 5 мая. Трир традиционно пользуется особой популярностью среди китайских туристов, посещающих здесь дом, в котором родился основоположник научного коммунизма.

  • Актер в костюме памятника Марксу

    Карл Маркс в наши дни

    "Вся жизнь - театр"

    На фото - актер, переодетый в костюм памятника Карлу Марксу. Он - участник театрализованной прогулки по Триру под названием "MARX! LOVE! REVOLUTION!", ставшей одним из мероприятий юбилейного года. Премьера запланирована на 5 мая. Последующие показы - каждую субботу в период с мая по октябрь. Место и время встречи потенциальных зрителей - новый памятник Марксу, в 14 часов.

    Автор: Дарья Брянцева


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Как немецкий Трир готовился отметить 200-летний юбилей Карла Маркса

Контекст

Карл Маркс в наши дни

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы Маркса. А производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала". (04.05.2018)  

Ссылки в интернете

Страница продаж банкнот с портретом Карла Маркса

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкий Трир готовился отметить 200-летний юбилей Карла Маркса  

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Почему многие жители Трира против установки статуи Карла Маркса  

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