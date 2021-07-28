На работу в Германию

Работа в Германии: семь главных вопросов о специалистах не из ЕС

Какой должна быть зарплата? Как будут бороться с дешевой рабочей силой? Будут ли проекты с Россией и Украиной? Федеральное агентство по труду ответило на вопросы о трудоустройстве иностранцев.