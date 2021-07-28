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На работу в Германию

Eine Mitarbeiterin hängt am 06.05.2014 eine Stellenausschreibung an der Info-Wand des Career-Service in der SRH Hochschule Berlin aus. Die private Managementhochschule ist spezialisiert auf englisch- und deutschsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten. 750 Studenten aus 60 Nationen sind in 13 Studiengängen eingeschrieben. Foto: Jens Kalaene/dpa

Работа без знаний немецкого: какие шансы в Германии? 28.07.2021

Английский язык - самый распространенный иностранный язык в Германии. Но легко ли найти здесь работу иностранцу, владеющему только английским? Есть поводы для легкого оптимизма.
ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 15.05.2013 in einer Wohnung in Berlin und fertigt eine Bewerbungsmappe an (gestellte Szene). Foto: Silvia Marks | Verwendung weltweit

Работа в Германии: что дает иностранцу признание диплома 18.02.2021

В Германии признание диплома, полученного за рубежом, - важное условие для трудоустройства. Какие от этого преимущества, в том числе и по зарплате, раскрывает новое исследование.
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Какие специалисты будут нужны Германии? 18.01.2021

Что ждет немецкий рынок труда? Где будет дефицит, а где избыток кадров? Немецкие аналитики заглянули на 20 лет вперед и составили прогноз - с учетом пандемии и других факторов.
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Работа без высшего образования: как устроиться в Германии 22.09.2020

Где искать вакансии, как подать заявку, кто поможет подтвердить квалификацию. DW о том, что надо знать специалистам со средним профессиональным образованием из России, Украины, Беларуси.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 01.12.2016 in einem Wohnzimmer in Hamburg notiert sich etwas in ihren Unterlagen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Работа в Германии: семь главных вопросов о специалистах не из ЕС 12.08.2020

Какой должна быть зарплата? Как будут бороться с дешевой рабочей силой? Будут ли проекты с Россией и Украиной? Федеральное агентство по труду ответило на вопросы о трудоустройстве иностранцев.
Airbus A380 seen in Toulouse, France on July 5th 2020. Photo by Lionel Hahn/Abacapress.com |

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? 08.07.2020

В связи с пандемией коронавируса лихорадит многие отрасли. Мы собрали самые громкие истории о возможных массовых увольнениях.
ARCHIV - 06.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Harsewinkel: Auszubildende arbeiten in einer Werkstatt im sogenannten Greenhouse beim Landmaschinenhersteller Claas. Das Bundeskabinett befasst sich am 06.05.2020 mit der Lage auf dem Lehrstellenmarkt in Deutschland. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий эксперт о том, что ждет рынок труда 15.05.2020

Коронавирус пугает многих, но страх за здоровье - не единственный. Удастся ли сохранить работу, найти новую, какие вообще перспективы? Мы задали эти вопросы эксперту по рынку труда.

09.07.2018, Rheinland-Pfalz, Bingen: Stahlmatten bugsieren Handwerker auf dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in die richtige Position. Generell leiden Handwerksbetriebe branchenübergreifend unter einem Fachkräftemangel. (Zu dpa Anpacker gesucht - Handwerk braucht Nachwuchs und Fachkräfte vom 12.07.2018) Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Какие квалифицированные специалисты будут нужны Баварии через 10 лет 13.05.2020

Один из самых экономически мощных немецких регионов - Бавария - теряет миллиарды евро из-за нехватки кадров. К 2030 году убытки только вырастут.
ARCHIV: 2014+++++++Zwei Frauen und ein Mann gehen am 22.05.2014 in Frankfurt am Main (Hessen) nebeneinander. Foto: Arne Dedert/dpa (zu dpa: Studie: Frauenanteil in Führungsetagen steigt nur langsam vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/A. Dedert

С дипломом филолога-германиста - в бизнес: как такое возможно 16.03.2020

Выпускник факультета германской филологии много денег не заработает? Как бы не так! В интервью DW немецкие эксперты рассказывают о широких возможностях германистов… в экономике.

ARCHIV - Ein Siemens-Facharbeiter montiert am 16.09.2016 in Berlin im Gasturbinenwerk eine Turbine in der Endmontage. (Zu dpa Der Fachkräftemangel - Mythos oder reale Gefahr für die Wirtschaft? vom 20.04.2017) Foto: Maurizio Gambarin/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Новый закон для иностранцев: работать в Германии смогут (почти) все 01.03.2020

1 марта в Германии вступает в силу новый закон, который облегчит специалистам не из ЕС доступ к немецкому рынку труда. DW объясняет, что конкретно изменится.
Ein Vermessungstechniker notiert sich am 14.02.2020 in Berlin Eckpunkte auf einem Vermessungsplan. Foto: Catherine Waibel | Verwendung weltweit

Иностранным специалистам помогут найти работу в Германии 18.02.2020

В Бонне открыли сервисную службу для специалистов из-за рубежа. В интернете и по телефону ее сотрудники консультируют о плане действий для трудоустройства в Германии.
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Служебное авто - в прошлом: что фирмы в Германии предлагают сотрудникам 03.02.2020

Привлекая кадры, немецкие работодатели сегодня пускают в ход весь свой шарм. Комфорт на работе и другие нематериальные бонусы - козыри не только крутых стартапов.
«Ich lerne Deutsch.» steht auf einem Zettel an einer Tafel in einer Klasse für Flüchtlingskinder der Astrid-Lindgren-Grundschule in Frankfurt (Oder) (Brandenburg), aufgenommen am 02.11.2016. Nach Auskunft des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg lernen in diesem Schuljahr 7.660 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund - die meisten von ihnen aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien - an öffentlichen Schulen Brandenburgs. Sie besuchen zumeist Grund- und Oberschulen. Das sind etwa doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien lernen in insgesamt 797 Vorbereitungsgruppen und Förderkursen an 504 Schulen oder nehmen bereits vollständig am Regelunterricht teil. Foto: Patrick Pleul | Verwendung weltweit

Немецкий для работы: пять полезных сайтов и приложений 30.01.2020

Хотите работать в Германии и учите немецкий? Эти бесплатные языковые курсы помогут освоить лексику для работы и общения с клиентами и коллегами.
Ярмарки карьеры в Германии: не пропустите!

Ярмарки карьеры в Германии: не пропустите! 03.01.2020

DW знакомит с самыми крупными ярмарками карьеры в Германии, которые пройдут в 2020 году. На них можно пообщаться с немецкими работодателями, узнать о вакансиях и пройти собеседование.
ILLUSTRATION - Eine weibliche Playmobil-Figur mit steht am 05.02.2015 in Hamburg vor mehreren männlichen Figuren. Der Bundesrat befasst sich mit den Gesetzentwürfen zur Frauenquote in Führungspositionen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa | Verwendung weltweit

Устроиться на работу в Германии будет проще 16.12.2019

Германии не хватает квалифицированных специалистов. Новый закон должен облегчить трудоустройство кадров не из ЕС. В Берлине обсудили, как его применять на практике.
Altbauten, Markt, Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Самый лучший город для жизни и работы в Германии 04.12.2019

Карьера в Нью-Йорке или Париже? Оказывается, современных экспатов привлекают совсем другие направления.
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