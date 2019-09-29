 На протестах в Гонконге полиция вновь применила резиновые пули | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2019

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Мир

На протестах в Гонконге полиция вновь применила резиновые пули

В Гонконге не утихают протесты. В ходе столкновений с демонстрантами полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. О серьезных ранениях не сообщается.

Столкновения демонстрантов и полиции в Гонконге, 29 сентября 2019 года

Столкновения демонстрантов и полиции в Гонконге, 29 сентября 2019 года

Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье, 29 сентября. Полицейские используют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищаются с помощью зонтиков, передает агентство Reuters. Некоторые протестующие бросают емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникают баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов.

Контекст

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один "коктейль Молотова" попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.

Многомесячные акции протеста

В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

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    Автор: Свен Тёнигес


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