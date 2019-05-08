 На просьбу влстей открыть дорогу на Амулсар пикетчики ответили отказом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2019

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Мир

На просьбу влстей открыть дорогу на Амулсар пикетчики ответили отказом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей Джермука разблокировать дороги на Амулсар.

Дорога на Амулсар

Дорога на Амулсар

В Армении жители Джермука и соседних с ним сел продолжают блокировать дороги, ведущие к золотоносному месторождению Амулсар. Они ответил отказом на обращение, с которым в понедельник, 9 сентября, выступил в открытом эфире премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства представил свою позицию по вопросу разработки рудника, которая заключается в том, что "если эксплуатация не несет рисков с экологической и иных точек зрения, то она возможна, если небезопасна, то эксплуатироваться не может".  При этом Пашинян заверил пикетчиков, что сейчас проводятся комплексные природоохранные проверки, и если безопасность в их результате не будет гарантирована, то рудник закроется в течение 90 дней.  

Пашинян также пообещал, что если дорога будет разблокирована уже сегодня, то строительные работы на руднике начнутся не ранее апреля будущего года. И до этого времени "есть возможность в спокойной обстановке получить ответы на все волнующие нас вопросы". Он также подчеркнул, что заблокированная дорога создает серьезные проблемы экономическому имиджу страны, ее международного рейтинга и инвестиционной привлекательности.

Пикетчики ответили премьеру Отказом

Однако жители Джермука и близлежащих сел настроены решительно. Они не собираются открывать дороги, мотивируя это тем, что разработка месторождения нанесет непоправимый ущерб природе курортного края и поставит крест на его туристических перспективах.

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Так, один из экологов Ширак Буниатян ответил властям ультиматумом. В своей записи в Фейсбуке он буквально заявил, что дорога к Амулсару откроется только в двух случаях: если рудник эксплуатироваться не будет и в случае, если власти попытаются решить вопрос силовым методом. При этом он добавил, что второй вариант "убьет рейтинг революции".

Жители Джермука перекрыли дороги к Амулсару немногим более года назад, и не собираются идти на компромисс с властями, несмотря на все заверения в том, что будут предприняты все возможные меры для безопасной эксплуатации рудника.

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    Автор: Ольга Мищенко


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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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