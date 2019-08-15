 На проспекте Сахарова отпразднуют юбилей российского флага | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2019

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Россия

На проспекте Сахарова отпразднуют юбилей российского флага

День российского флага отпразднуют в Москве на два дня позже. Мэрия разрешила патриотическую акцию на проспекте Сахарова. Заявку оппозиции на проведение митинга отклонили, ссылаясь на помехи движению пешеходов.

Протесты оппозиции в Москве

Протесты оппозиции в Москве

Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут в субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова, сообщили в комитете общественных связей и молодежной политики Москвы во вторник, 20 августа.

Ранее правительство Москвы отклонило две заявки на проведение митингов 24 августа за свободные выборы. В мэрии заявили, что шествие на проспекте Сахарова "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы уже запланировано другое мероприятие.

Патриоты вместо оппозиционеров

По словам организаторов патриотической акции, мэрия поддержала проведение митинга-концерта в честь 350-летия российского флага с участием до 50 тысяч человек. На концерт приглашены звезды российской эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, "Голубые береты" и другие. "Также гостями станут известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели", - говорится в заявлении организаторов.

Контекст

Чем может обернуться насилие полиции и Росгвардии на московских улицах, и к какой опасной черте подошли российские власти, санкционирующие насилие силовиков, рассуждает Федор Крашенинников. (16.08.2019)

Московская мэрия отклонила две заявки на проведение акции протеста 24 августа. (15.08.2019)

Кроме того, мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, в субботу пройдут на Поклонной горе, в ряде московских парков.

День флага отмечается в России  с 1994 года 22 августа, но в этом году акцию в Москве решили провести на два дня позже. "Суббота - самый оптимальный день, люди придут с семьями", -  заявил один из организаторов мероприятия, зампред правления Российского союза ветеранов Афганистана Петр Петров.

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