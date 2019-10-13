 На президентских выборах в Тунисе уверенно лидирует беспартийный Каис Саид | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2019

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Мир

На президентских выборах в Тунисе уверенно лидирует беспартийный Каис Саид

Согласно новому прогнозу, профессор права может рассчитывать более чем на 70 процентов голосов. Саида поддерживают и исламисты, и левые.

Кандидат в президенты Туниса, профессор права Каис Саид

Каис Саид

На президентских выборах в Тунисе, согласно новому прогнозу, уверенно лидирует профессор права, беспартийный Каис Саид, которого поддерживают и исламисты, и левые. Саид, в ходе предвыборной кампании обещавший вернуть ценности "арабской весны", может получить более 70 процентов голосов избирателей, свидетельствуют данные двух опросов, проведенных по результатам второго тура выборов, состоявшегося в воскресенье, 13 октября.

Контекст

Обеспечили ли социальные сети успех арабских революций? Тунисская публицистка Амель Грами в этом сомневается - и предупреждает об экстремистском потенциале новых медиа. (27.05.2013)

Убитый в ходе перестрелки Анис Амри, которого подозревают в совершении теракта в Берлине, - выходец из Туниса. Оттуда родом большинство иностранцев, которые сражаются в Сирии и Ираке в рядах ИГ. (23.12.2016)

"Мы должны обновить доверие между народом и правительством", - заявил Саид, выступая с речью по тунисскому телевидению. Его соперник - медиамагнат Набиль Каруи сказал на пресс-конференции, что он оставляет за собой право обжаловать результаты голосования, поскольку его, как он заявляет, лишили права на справедливую предвыборную кампанию.

Предвыборная кампания за решеткой

Каруи лишь 9 октября освободили из-под ареста по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Первый тур президентских выборов он провел за решеткой. Приговор суда по делу Каруи, который отвергает выдвинутые против него обвинения, еще не вынесен.

Официальные результаты второго тура президентских выборов в Тунисе ожидаются уже 14 октября.

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    Автор: Ефим Шуман


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