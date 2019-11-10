 На президентских выборах в Румынии ожидается второй тур | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2019

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Европа

На президентских выборах в Румынии ожидается второй тур

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает в первом туре выборов. Во второй тур вышли Йоханнис и экс-премьер страны Виорика Дэнчилэ.

Избирательный участок в Бухаресте, 10 ноября 2019 г.

Избирательный участок в Бухаресте, 10 ноября 2019 г.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис согласно экзитполам побеждает в первом туре выборов, которые прошли в воскресенье, 10 ноября. Как следует из предварительных результатов, 60-летний политик набрал 39 процентов голосов, чего не хватит для общей победы. 24 ноября должен состояться второй тур, в котором Йоханнис выступит против Виорики Дэнчилэ, представляющую Социал-демократическую партию (PSD) и до недавнего времени занимавшую пост главы правительства. Дэнчилэ набрала 22,5 процентов голосов.

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Йоханнис, являющийся беспартийным, а ранее представлявший Национал-либеральную партию (PNL), заявил, что приветствует результат выборов как явное голосование против партии PSD Дэнчилэ. "Румыны никогда не голосовали так широко и четко против PSD. Для Румынии это означает огромный шаг вперед", - сказал Йоханнис. Он призвал граждан страны прийти на выборы 24 ноября, чтобы "наконец отодвинуть PSD в сторону". За час до закрытия избирательных участков явка избирателей составила 46,3 процента.

Дэнчилэ была премьер-министром Румынии с января 2018 года. Неделю назад она была снята с должности через вотум недоверия в парламенте. Ее преемником стал Лудовик Орбан, председатель PNL, которая поддерживает Йоханниса. Последователи Йоханниса надеются, что борьба с коррупцией, регресс в которой подвергается критике со стороны ЕС, вновь наберет обороты. Йоханнис также заявил, что обязуется вместе с новым правительством бороться с "кумовством", улучшать инфраструктуру, облегчать доступ к фондам ЕС и реформировать государственные службы, такие как здравоохранение и образование.

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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