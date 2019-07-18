 На практику - в немецкий монастырь | Учеба и работа в Германии | DW | 16.09.2019

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Учеба и карьера

На практику - в немецкий монастырь

Пожить в Германии, подучить немецкий, определиться с выбором профессии или сделать передышку в работе приглашают старинные монастыри - бесплатно или за скромную плату.

В монастырях Германии можно пройти практику или написать дипломную работу

Как сделать правильный выбор, если речь идет о будущей профессии? Принятие столь судьбоносного решения выпускники школ в Германии нередко откладывают, отправляясь сначала в качестве волонтера туда, где требуется помощь. Активное участие в организации таких программ, как Добровольный социальный год (Freiwilliges soziales Jahr), Добровольный экологический год (Freiwilliges Ökologisches Jahr), принимают и религиозные общины страны. Они же предлагают возможность пройти и менее длительную (сроком от недели до нескольких месяцев) практику. Все желающие, в том числе и из-за рубежа, могут пожить в стенах старинных монастырей, оказывая при этом посильную помощь монахам и нуждающимся.

Монастыри приглашают

Такой опыт может быть полезен не только абитуриентам. Бывает и так, что выбор профессии оказался не самым удачным, работа не радует, хочется чего-то другого. В монастыре найдется время на раздумья и поиск новых идей. Провести здесь можно от нескольких дней (в качестве гостя за умеренную плату, или помощника - бесплатно) до года. А, в случае необходимости, задержаться и дольше.

Практика в монастыре Ройте (Баден-Вюртемберг)

Практика в монастыре Ройте (Баден-Вюртемберг)

"Mitleben im Kloster" (временное проживание в монастыре) или "Kloster auf Zeit" (монастырь на время) - так называют эту форму пребывания мирян в христианской обители. Тот, кто согласен помогать монахам в организации быта и выполнении ежедневных обязанностей, получает кров и питание бесплатно. "Взамен мы дарим время, возможность поговорить о наболевшем, обрести новый опыт, научиться по-другому воспринимать окружающий мир", - поясняет в интервью DW монах ордена бенедиктинцев брат Бенедикт (Benedikt Hülsmann) из монастыря Нютшау (Kloster Nütschau), который расположен недалеко от Гамбурга.

В монастыре абитуриенты и студенты могут пройти практику по профориентации (минимальный срок - неделя), например, работая по хозяйству, на кухне, в саду, участвуя в подготовке церковной мессы и других мероприятий. Тот, кто решает провести в монастыре несколько месяцев или год (в рамках одной из волонтерских программ), принимает участие в педагогической деятельности, организации проектов для детей и подростков, знакомится с делопроизводством, - перечисляет брат Бенедикт.

Монастырь Святого Николая нуждается в волонтерах

Монастырь Святого Николая нуждается в волонтерах

В одних монастырях упор делается на работу с подростками и семьями (например, в Нютшау), в других - на оказание помощи инвалидам и немощным, как, например, в монастыре Эбернах (Kloster Ebernach) на западе Германии. При монастырях работают библиотеки, музеи, мастерские, мануфактуры, собственные магазинчики и кафе, где подают домашнюю выпечку, - всего не перечислишь. В помощи добровольцев нуждаются все, подчеркивает священник   монастыря Святого Николая (Nikolauskloster) под Дюссельдорфом из ордена облатов Феликс Ребок (Felix Rehbock), отвечая на вопросы DW.

Кого берут на практику

Для прохождения практики в монастыре обязательно знание немецкого языка хотя бы на базовом уровне. А вот в дальнейшем развитии языковых навыков во время пребывания в Германии сомневаться не стоит, уверен монах из монастыря Нютшау. Ведь иностранцы-практиканты живут вместе с другими волонтерами в общежитии, несколько человек в одной комнате, поясняет брат Бенедикт.

Контекст

Как провести время в Германии с пользой и улучшить знания немецкого языка? DW знакомит с пятью возможностями.

Корреспондент DW провел день с участниками программы "Добровольный социальный год" из России и убедился, что она дает возможность познакомиться с Германией с особой стороны. (02.04.2014)

Тот, кто интересуется экологией и хочет улучшить свой немецкий, может, вопреки поговорке, убить сразу двух зайцев. Этот шанс предоставляет специальная волонтерская программа. (18.03.2014)

Многие сайты немецких монастырей приглашают провести отпуск вдали от суеты. Медитация, прогулки, дегустация монастырского вина… Каждый найдет себе занятие по душе.

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"В нашем монастыре практиканты работают, как правило, ежедневно с 8 до 14 часов, но можно составить и индивидуальный план", - говорит он. Стать практикантом может человек любой конфессии, а также тот, кто не имеет никакой принадлежности к религии. Главное, по словам католического монаха, - разделять воззрения христиан. Очень важные качества, которыми должны обладать будущие практиканты, - добросовестность и обязательность. "Смысл практики состоит в том, чтобы проявить себя, убедиться в нужности, целесообразности того, что ты созидаешь", - считает брат Бенедикт.

В зависимости от орденской принадлежности монахов монастыря, на практику приглашают иногда представителей или представительниц лишь одного пола. В большинстве же монастырей Германии принимают всех желающих.

Дипломная в монастыре

В монастырь Фолькенрода (Kloster Volkenroda) в Тюрингии студенты могут отправиться не только для самопознания и знакомства с новым миром - в стенах святой обители можно написать дипломную работу. В таком случае в посильной работе по дому нужда отпадает, но плату за пребывание в монастыре, пусть и скромную, внести придется. За финансовой поддержкой, однако, можно обратиться в один из благотворительных фондов Германии.

Кроме того, надеется Феликс Ребок, время, проведенное в монастыре, может помочь практиканту приобщиться к работе священнослужителя. В монастыре Святого Николая есть и возможность получить надлежащее (возможно недостающее) образование, необходимое для принятия священного сана, поясняет он. А во время подготовки с будущими священниками занимаются наставники, оказывая своим подопечным практическую поддержку.

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  • Двухместный номер в общежитии Дома Ломоносова во Фрайберге

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  • Фрагмент мансарды для преподавателей

    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    Мансарда для преподавателей

    На третьем этаже, в мансарде Дома Ломоносова, обычно останавливаются педагоги - доценты и профессора, приехавшие из России. Это двухкомнатные квартиры: гостиная со встроенной кухней и спальня. Так выглядит фрагмент гостиной, которая оформлена в стиле русского барокко.

    Автор: Виктор Вайц


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Контекст

Самые необычные студенческие общежития

Серые многоэтажки c немытыми окнами и общими туалетами - такими часто представляют студенческие общежития. Но бывает иначе.  

Андексское аббатство

Этот монастырь расположен недалеко от баварской столицы - примерно в часе езды на поезде. (15.01.2016)  

Ссылки в интернете

Подробнее о практике в монастыре Нютшау:

Подробнее о практике в монастыре Святого Николая:

Список католических монастырей Германии:

Подробнее о практике в монастыре Фолькенрода:

Подробнее о практике в одном из евангелических монастырей Германии:

Аудио- и видеофайлы по теме

Айфель: отдых для души  

Всемирное наследие: Аббатство Корвей  

Оттобойрен - #DailyDrone  

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