На практику - в немецкий монастырь

Как сделать правильный выбор, если речь идет о будущей профессии? Принятие столь судьбоносного решения выпускники школ в Германии нередко откладывают, отправляясь сначала в качестве волонтера туда, где требуется помощь. Активное участие в организации таких программ, как Добровольный социальный год (Freiwilliges soziales Jahr), Добровольный экологический год (Freiwilliges Ökologisches Jahr), принимают и религиозные общины страны. Они же предлагают возможность пройти и менее длительную (сроком от недели до нескольких месяцев) практику. Все желающие, в том числе и из-за рубежа, могут пожить в стенах старинных монастырей, оказывая при этом посильную помощь монахам и нуждающимся.

Монастыри приглашают

Такой опыт может быть полезен не только абитуриентам. Бывает и так, что выбор профессии оказался не самым удачным, работа не радует, хочется чего-то другого. В монастыре найдется время на раздумья и поиск новых идей. Провести здесь можно от нескольких дней (в качестве гостя за умеренную плату, или помощника - бесплатно) до года. А, в случае необходимости, задержаться и дольше.

Практика в монастыре Ройте (Баден-Вюртемберг)

"Mitleben im Kloster" (временное проживание в монастыре) или "Kloster auf Zeit" (монастырь на время) - так называют эту форму пребывания мирян в христианской обители. Тот, кто согласен помогать монахам в организации быта и выполнении ежедневных обязанностей, получает кров и питание бесплатно. "Взамен мы дарим время, возможность поговорить о наболевшем, обрести новый опыт, научиться по-другому воспринимать окружающий мир", - поясняет в интервью DW монах ордена бенедиктинцев брат Бенедикт (Benedikt Hülsmann) из монастыря Нютшау (Kloster Nütschau), который расположен недалеко от Гамбурга.

В монастыре абитуриенты и студенты могут пройти практику по профориентации (минимальный срок - неделя), например, работая по хозяйству, на кухне, в саду, участвуя в подготовке церковной мессы и других мероприятий. Тот, кто решает провести в монастыре несколько месяцев или год (в рамках одной из волонтерских программ), принимает участие в педагогической деятельности, организации проектов для детей и подростков, знакомится с делопроизводством, - перечисляет брат Бенедикт.

Монастырь Святого Николая нуждается в волонтерах

В одних монастырях упор делается на работу с подростками и семьями (например, в Нютшау), в других - на оказание помощи инвалидам и немощным, как, например, в монастыре Эбернах (Kloster Ebernach) на западе Германии. При монастырях работают библиотеки, музеи, мастерские, мануфактуры, собственные магазинчики и кафе, где подают домашнюю выпечку, - всего не перечислишь. В помощи добровольцев нуждаются все, подчеркивает священник монастыря Святого Николая (Nikolauskloster) под Дюссельдорфом из ордена облатов Феликс Ребок (Felix Rehbock), отвечая на вопросы DW.

Кого берут на практику

Для прохождения практики в монастыре обязательно знание немецкого языка хотя бы на базовом уровне. А вот в дальнейшем развитии языковых навыков во время пребывания в Германии сомневаться не стоит, уверен монах из монастыря Нютшау. Ведь иностранцы-практиканты живут вместе с другими волонтерами в общежитии, несколько человек в одной комнате, поясняет брат Бенедикт.

"В нашем монастыре практиканты работают, как правило, ежедневно с 8 до 14 часов, но можно составить и индивидуальный план", - говорит он. Стать практикантом может человек любой конфессии, а также тот, кто не имеет никакой принадлежности к религии. Главное, по словам католического монаха, - разделять воззрения христиан. Очень важные качества, которыми должны обладать будущие практиканты, - добросовестность и обязательность. "Смысл практики состоит в том, чтобы проявить себя, убедиться в нужности, целесообразности того, что ты созидаешь", - считает брат Бенедикт.

В зависимости от орденской принадлежности монахов монастыря, на практику приглашают иногда представителей или представительниц лишь одного пола. В большинстве же монастырей Германии принимают всех желающих.

Дипломная в монастыре

В монастырь Фолькенрода (Kloster Volkenroda) в Тюрингии студенты могут отправиться не только для самопознания и знакомства с новым миром - в стенах святой обители можно написать дипломную работу. В таком случае в посильной работе по дому нужда отпадает, но плату за пребывание в монастыре, пусть и скромную, внести придется. За финансовой поддержкой, однако, можно обратиться в один из благотворительных фондов Германии.

Кроме того, надеется Феликс Ребок, время, проведенное в монастыре, может помочь практиканту приобщиться к работе священнослужителя. В монастыре Святого Николая есть и возможность получить надлежащее (возможно недостающее) образование, необходимое для принятия священного сана, поясняет он. А во время подготовки с будущими священниками занимаются наставники, оказывая своим подопечным практическую поддержку.

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