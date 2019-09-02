 На пост премьер-министра Грузии выдвинут глава МВД Георгий Гахария | Новости из Германии о Европе | DW | 03.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На пост премьер-министра Грузии выдвинут глава МВД Георгий Гахария

Оппозиция в Грузии резко негативно относится к Гахарии, на которого они возлагают вину за кровопролитный разгон митинга в Тбилиси в июне. Активисты добивались отставки Гахарии с поста главы МВД.

На митинге протеста в Тбилиси в июне раздавались требования об отставки Георгия Гахарии с поста главы МВД

На митинге протеста в Тбилиси в июне раздавались требования об отставки Георгия Гахарии с поста главы МВД

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Сегодня утром прошел политсовет партии "Грузинская мечта". На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии", - заявил Иванишвили журналистам в Тбилиси во вторник, 3 сентября.

Накануне пост премьера Грузии покинул Мамука Бахтадзе, возглавлявший правительство с июня 2018 года. Он объяснил свое решение тем, что стране нужны новые лица в политике, а свои задачи на посту премьера Грузии он уже выполнил - создал "стратегические рамки развития".

Контекст

Президент РФ активно продвигает свой образ великодушного и мудрого властителя-философа. Он готовит общественность к мысли, что будет править Россией столько, сколько захочет, считает Константин Эггерт. (10.07.2019)

Саломе Зурабишвили в интервью DW рассказала о причинах антироссийских протестов в Тбилиси, национальном характере грузин, а также пригласила корреспондента DW в отпуск в Грузию. (12.07.2019)

"Плевок грузинскому обществу"

Оппозиция резко негативно относится к Георгию Гахарии. Накануне оппозиционеры предупредили, что назначение Гахарии на пост премьера будет "плевком" грузинскому обществу, которое, по их словам, требует отставки Гахарии с поста главы МВД за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, в результате которого пострадали сотни людей.

На брифинге 3 сентября Георгий Гахария сообщил, что на пост министра обороны Грузии он выдвинет Ираклия Гарибашвили, который возглавлял правительство в 2013-2015 годах. На пост секретаря Совета безопасности Гахария предлагает назначить министра обороны Грузии Левана Изорию, а на пост главы МВД - главу Службы госбезопасности (СГБ) Вахтанга Гомелаури.

Согласно конституции Грузии, кандидата в премьер-министры страны утверждает парламент. Затем новый премьер представляет депутатам обновленный состав правительства, которому парламент должен вынести вотум доверия. Вся эта процедура должна будет пройти в течение двух недель после отставки Мамуки Бахтадзе.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Начало протестов

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

  • Акция протеста в Тбилиси
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Антироссийские лозунги

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси, 21 июня
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

  • Акция протеста в Тбилиси, 21 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией

    Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

  • Акция протеста в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протесты в Тбилиси не прекращаются

    Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

  • Демонстрация в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Выборы по пропорциональной системе

    24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 13:24

Президент Грузии о мате в адрес Путина, конфликте с Россией и протестах. DW Новости (12.07.2019)

Контекст

Массовые акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после выступления депутата Госдумы Гаврилова в парламенте Грузии. Власти страны пошли на уступки протестующим. А РФ закрыла с ней прямое авиасообщение. (21.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Грузии о мате в адрес Путина, конфликте с Россией и протестах. DW Новости (12.07.2019)  

Что говорят в Батуми и его окрестностях о конфликте между Грузией и РФ  

Что думают о мате в адрес Путина грузины в Москве  

Также по теме

Georgien PK Mamuka Bakhtadze

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку 02.09.2019

Мамука Бахтадзе заявил, что покинул премьерский пост, поскольку считает свою миссию выполненной. При этом он подчеркнул, что останется членом команды правящей партии "Грузинская мечта".

Flughafen in Tiflis, Georgien

Путин временно приостановил перелеты из России в Грузию 21.06.2019

Запрет на воздушные перевозки с территории России в Грузию вступает в силу 8 июля. Указ принят для "защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

Irakli Okruaschwili früherer Verteidigungsminister Georgien

Задержан экс-министр обороны Грузии 28.07.2019

По делу о беспорядках в Тбилиси задержан Ираклий Окруашвили, экс-министр обороны Грузии. Его обвиняют в "организации группового насилия".

Реклама

Самые читаемые

Санкции США против России: а Путин что?  

Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ  

Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно