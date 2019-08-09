 На полигоне под Ачинском вновь слышны взрывы | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2019

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Россия

На полигоне под Ачинском вновь слышны взрывы

Взрывы снарядов на военном полигоне возле Ачинска продолжаются, ранено 9 человек. Детонация возобновилась то ли из-за ударов молнии, то ли из-за работ по разминированию.

Взрывы под Ачинском

Взрывы под Ачинском

На военном полигоне вблизи города Ачинска в Красноярском крае в пятницу, 9 августа, возобновились взрывы снарядов, в результате чего, по данным местных медиков, пострадало 9 человек. Если в российском министерстве обороны сообщают, что причиной новых взрывов стал удар молнии, то, по данным пресс-службы Красноярского края, взрывы произошли во время работ по разминированию.

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Жителей расположенного вблизи полигона села Каменка эвакуировали в близлежащее село Малиновка. Из Ачинска для проведения эвакуации было направлено 11 автобусов.

Взрыв на складе боеприпасов произошел 5 августа из-за пожара во время разгрузочных работ. Пожарным не удалось сразу потушить очаг возгорания, поскольку началась детонация снарядов, которых в арсенале насчитывалось свыше 40000.

В результате пожара погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с взрывчаткой. Уже во вторник власти сообщили, что пожар полностью потушен.

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