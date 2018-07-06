 На полигоне в Ровно при взрыве погибли трое военнослужащих | Новости из Германии об Украине | DW | 06.07.2018

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Украина

На полигоне в Ровно при взрыве погибли трое военнослужащих

Во время стрельб на Ровенском полигоне погибли трое украинских военных. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв миномета.

Армия на востоке Украины (фото из архива)

Трое украинских военнослужащих погибли и девять получили ранения во время бригадных тактических учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Как сообщила Закарпатская областная городская администрация, трагедия произошла во время проведения стрельб утром в пятницу, 6 июля. По предварительным данным, ее причиной стал взрыв миномета.

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Министр обороны Украины Степан Полторак назначил служебное расследование для выяснения обстоятельств трагедии на полигоне Ровно, его проводят военная прокуратура и национальная полиция. "Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в заявлении украинского министерства обороны. На место происшествия срочно отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны Украины.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины военные учения приостановлены.

 

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