На Петра Верзилова заведено дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбуждено уголовное дело из-за наличия у него канадского гражданства. Об этом сам Верзилов в понедельник, 6 июля, сообщил "Медиазоне". Дело заведено по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства", которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов.

Верзилову уже вручена повестка о явке на допрос в Следственный комитет, который должен пройти 7 июля. При этом сам Верзилов 6 июля вышел из спецприемника, где отбывал наказание в 15 суток после нападения лица, которого "Медиазона" называет провокатором. Допрос проведет тот же следователь, который допрашивал его 21 июня в рамках "московского дела" и дела о применении насилия к полицейскому.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале изложил версию, что Верзилова могли задержать из-за слухов, что он готовит какую-то акцию на Параде победы, который прошел в Москве 24 июня. Силовики "организовали провокацию, чтобы получить возможность оформить Пете административку по 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы спокойно передержать его на период парада, а лучше и голосования", отметил Чиков.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:26 Поделиться Почему Верзилова охраняет немецкая полиция Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35UC2 Почему Верзилова охраняет немецкая полиция