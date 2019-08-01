 На Петра Верзилова заведено дело из-за канадского паспорта | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2020

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Россия

На Петра Верзилова заведено дело из-за канадского паспорта

Стоило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову освободиться после 15 суток ареста, как его вызвали на очередной допрос. На этот раз из-за неподачи уведомления о втором гражданстве.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбуждено уголовное дело из-за наличия у него канадского гражданства. Об этом сам Верзилов в понедельник, 6 июля, сообщил "Медиазоне". Дело заведено по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства", которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов.

Верзилову уже вручена повестка о явке на допрос в Следственный комитет, который должен пройти 7 июля. При этом сам Верзилов 6 июля вышел из спецприемника, где отбывал наказание в 15 суток после нападения лица, которого "Медиазона" называет провокатором. Допрос проведет тот же следователь, который допрашивал его 21 июня в рамках "московского дела" и дела о применении насилия к полицейскому.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале изложил версию, что Верзилова могли задержать из-за слухов, что он готовит какую-то акцию на Параде победы, который прошел в Москве 24 июня. Силовики "организовали провокацию, чтобы получить возможность оформить Пете административку по 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы спокойно передержать его на период парада, а лучше и голосования", отметил Чиков.

Осенью 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление. Позднее он прошел курс лечения в берлинской клинике Charite. После выписки он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центрально-Африканской Республике.

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    Автор: Ксения Сафронова


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