 На первой годовщине ″желтых жилетов″ в Париже 100 задержанных | Новости из Германии о Европе | DW | 16.11.2019

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Европа

На первой годовщине "желтых жилетов" в Париже 100 задержанных

Баррикады и сожженные автомобили - в Париже беспорядки в связи с первой годовщиной выступлений "желтых жилетов". Движение теряет сторонников из-за активности радикалов.

Желтые жилеты в Париже

В столице Франции в субботу, 16 ноября, прошли акции в честь первой годовщины с начала выступлений "желтых жилетов". В ходе столкновений с полицией были, по информации телеканала BFM, задержаны более 100 человек. Радикалы вновь поджигали автомобили, возводили баррикады и разбивали витрины магазинов. Префект парижской полиции Дидье Лальман заявил о "систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных".

Контекст

Не как в Париже: на встрече с Макроном Путин вспомнил о "желтых жилетах". Но протестующих во Франции к выборам допустили, а в Москве - нет. Сергей Елкин о сравнении не в пользу Кремля. (20.08.2019)

На 2 месяца условно осудили в Париже мужчину, принимавшего участие в акции "желтых жилетов" за антисемитские оскорбления, которые он нанес философу Алену Финкелькроту. (12.07.2019)

Массовое движение "желтых жилетов" в последние месяцы теряет сторонников, во многом из-за радикализма своих представителей, отмечает агентство dpa. Так, в ходе нынешних беспорядков лишь немногие радикалы носили ставшие символом движения желтые жилеты, предпочитая вместо этого скрывать свои лица.

Французские правоохранительные органы заранее приняли меры по предотвращению беспорядков - в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

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    Когда все началось?

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  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

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    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

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    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 13:28

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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