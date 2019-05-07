 На острове Рюген построили самый высокий в мире замок из песка (фото) | Кадр дня | DW | 07.06.2019

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Кадр за кадром

На острове Рюген построили самый высокий в мире замок из песка (фото)

Новый мировой рекорд подтвердили официальные представители Книги рекордов Гиннесса.

Бинц

Бинц • Возведение самых высоких замков из песка постепенно становится в Германии своего рода национальной традицией. Новый замок-рекордсмен построили в начале этого лета на балтийском курорте Бинц на острове Рюген. В четверг, 6 июня, рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Точная высота нового замка-рекордсмена составила 17 метров и 66 сантиметров, что на 98 сантиметров выше предыдущего рекорда, установленного в немецком городе Дуйсбурге в 2017 году. На возведение рюгенского замка ушло 11 тысяч тон песка.

Отметим, что уже целых десять лет на этом морском курорте проводится Фестиваль песчаных скульптур (Sandskulpturen-Festival in Binz). По случаю юбилея он посвящен лучшим песчаным скульптурам, созданным здесь за эти годы. Здесь можно посмотреть фотографии песчаных скульптур из Бинца некоторых прошлых лет: 2015201620172018.

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  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Прогулку по Бинцу начнем около типичного образца здешней курортной архитектуры - пансиона Villa Hoffnung ("Надежда"), возведенного в 1906 году.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    На этой фотографии - место встречи отдыхающих и центр всей курортной жизни Курзал (Kurhaus).

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Он был торжественно открыт здесь в июле 1908 года, через несколько лет сгорел, но был восстановлен.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Так центр этого балтийского курорта на острое Рюген выглядит сейчас с высоты птичьего полета.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Вдоль пляжного променада в Бинце выстроилось около полусотни таких исторических вилл.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Во многих из них работают отели и пансионы. Например, в этом здании 1891 года постройки находится гостинница Loev.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Русалка, украшающая резиденцию Villa Sirene ("Сирена"), была переделана из Посейдона. Так захотела жена владельца.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Типичными для курортной архитектуры являются такие веранды или балконы с деревянными резными украшениями.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Резиденция Villa Glückspilz ("Счастливчик" или "Везунчик", дословно - "Гриб счастья", он же - "Мухомор") 1910 года постройки.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Так выглядел первый здешний причал, построенный в 1902 году. В 1912 году он обвалился из-за слишком большого количества людей, в результате чего погибло 17 человек. После этой катастрофы в Германии было создано добровольное общество спасения на водах DLRG.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    В середине 1930-х годов причал перестал использоваться по назначению, начал постепенно ветшать и обрушился в 1942 году. Восстановлен был лишь в 1994 году уже после воссоединения Германии.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Пансионы на главном променаде в Бинце.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Резиденция Villa Undine ("Ундина") 1885 года постройки.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Курортный пансион Haus Metropol ("Метрополь") был возведен в начале XX века. На первом этаже расположена стеклодувная мастерская.

  • Бинц

    Курортная архитектура в Бинце

    Новые отели здесь тоже возводят в традициях курортной архитектуры. Например, этот был открыт в 2002 году.

    Автор: Максим Нелюбин


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