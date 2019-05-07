На острове Рюген построили самый высокий в мире замок из песка (фото)

Бинц • Возведение самых высоких замков из песка постепенно становится в Германии своего рода национальной традицией. Новый замок-рекордсмен построили в начале этого лета на балтийском курорте Бинц на острове Рюген. В четверг, 6 июня, рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Точная высота нового замка-рекордсмена составила 17 метров и 66 сантиметров, что на 98 сантиметров выше предыдущего рекорда, установленного в немецком городе Дуйсбурге в 2017 году. На возведение рюгенского замка ушло 11 тысяч тон песка.

Отметим, что уже целых десять лет на этом морском курорте проводится Фестиваль песчаных скульптур (Sandskulpturen-Festival in Binz). По случаю юбилея он посвящен лучшим песчаным скульптурам, созданным здесь за эти годы. Здесь можно посмотреть фотографии песчаных скульптур из Бинца некоторых прошлых лет: 2015, 2016, 2017, 2018.

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Курортная архитектура в Бинце Прогулку по Бинцу начнем около типичного образца здешней курортной архитектуры - пансиона Villa Hoffnung ("Надежда"), возведенного в 1906 году.

Курортная архитектура в Бинце На этой фотографии - место встречи отдыхающих и центр всей курортной жизни Курзал (Kurhaus).

Курортная архитектура в Бинце Он был торжественно открыт здесь в июле 1908 года, через несколько лет сгорел, но был восстановлен.

Курортная архитектура в Бинце Так центр этого балтийского курорта на острое Рюген выглядит сейчас с высоты птичьего полета.

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Курортная архитектура в Бинце Во многих из них работают отели и пансионы. Например, в этом здании 1891 года постройки находится гостинница Loev.

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Курортная архитектура в Бинце Резиденция Villa Glückspilz ("Счастливчик" или "Везунчик", дословно - "Гриб счастья", он же - "Мухомор") 1910 года постройки.

Курортная архитектура в Бинце Так выглядел первый здешний причал, построенный в 1902 году. В 1912 году он обвалился из-за слишком большого количества людей, в результате чего погибло 17 человек. После этой катастрофы в Германии было создано добровольное общество спасения на водах DLRG.

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Курортная архитектура в Бинце Пансионы на главном променаде в Бинце.

Курортная архитектура в Бинце Резиденция Villa Undine ("Ундина") 1885 года постройки.

Курортная архитектура в Бинце Курортный пансион Haus Metropol ("Метрополь") был возведен в начале XX века. На первом этаже расположена стеклодувная мастерская.

Курортная архитектура в Бинце Новые отели здесь тоже возводят в традициях курортной архитектуры. Например, этот был открыт в 2002 году. Автор: Максим Нелюбин



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