На острове Рюген построили самый высокий в мире замок из песка (фото)

Новый мировой рекорд подтвердили официальные представители Книги рекордов Гиннесса.
Бинц • Возведение самых высоких замков из песка постепенно становится в Германии своего рода национальной традицией. Новый замок-рекордсмен построили в начале этого лета на балтийском курорте Бинц на острове Рюген. В четверг, 6 июня, рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Точная высота нового замка-рекордсмена составила 17 метров и 66 сантиметров, что на 98 сантиметров выше предыдущего рекорда, установленного в немецком городе Дуйсбурге в 2017 году. На возведение рюгенского замка ушло 11 тысяч тон песка.
Отметим, что уже целых десять лет на этом морском курорте проводится Фестиваль песчаных скульптур (Sandskulpturen-Festival in Binz). По случаю юбилея он посвящен лучшим песчаным скульптурам, созданным здесь за эти годы. Здесь можно посмотреть фотографии песчаных скульптур из Бинца некоторых прошлых лет: 2015, 2016, 2017, 2018.
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