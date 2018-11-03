На общавшегося с архангельским террористом школьника завели уголовное дело

Главное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело в отношении восьмиклассника, который, предположительно, общался через интернет с молодым человеком, устроившим взрыв в здании архангельского УФСБ. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает РБК со ссылкой на собеседников из полиции и МВД РФ, знакомых с ситуацией. По их информации, возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Школьника задержали накануне. По данным агентства "Интерфакс", в квартире в московском районе Южное Тушино, где живет подросток, был обнаружен предмет, "похожий на самодельное взрывное устройство". У восьмиклассника "изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны, блокноты", сообщил собеседник РБК.

Взрыв признали терактом

31 октября в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. "Лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", - заявил Национальный антитеррористический комитет. В результате происшествия пострадали также трое сотрудников ФСБ.

Впоследствии было уточнено, что подрывником оказался 17-летний местный житель, студент политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе "анархистов". Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

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