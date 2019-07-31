На Монблан с младенцем в рюкзаке? (видео)

Немецкая фотожурналистка Улла Ломан решила побывать на всех самых высоких точках Европы. И это - не самый амбициозный из ее проектов. Смотрите сами!
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