 На МКС возобновили поиски бензола | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2020

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Мир

На МКС возобновили поиски бензола

"Прогресс" доставил на Международную космическую станцию два американских газоанализатора, после чего их применили для замеров в модулях Destiny и "Звезда".

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС (фото из архива)

На Международной космической станции (МКС) возобновлен поиск токсичного бензола - после доставки на грузовом корабле "Прогресс" двух американских газоанализаторов Drager и 90 тест-пластин. Об этом говорится в ежедневном сводном отчете специалистов с МКС, выдержки из которого во вторник, 28 июля, приводит агентство РИА "Новости".

"Экипаж провел замеры бензола в (модулях. - Ред.) Destiny и "Звезда" с использованием обоих газоанализаторов", - уточнили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В аэрокосмическом агентстве добавили, что система контроля качества воздуха (AQM) на борту МКС вышла из строя в середине июня. "Прогресс МС-15" прибыл на станцию 23 июля.

Бензол в воздухе обнаружили в апреле

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. В Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в мае заявили, что его содержание не превышало предельно допустимую норму и не угрожало экипажу.

Между тем в NASA выдвинули версию, что возможной причиной повышения уровня бензола могла стать работа очистителя воздуха в одном из модулей США.

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    Автор: Наталия Королева


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