 На митингах в Хемнице пострадали 18 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

На митингах в Хемнице пострадали 18 человек

Радикалы напали на депутата бундестага и журналистов, всего в полицию было подано 37 заявлений о правонарушениях. На митинги в субботу вышли в общей сложности 11 тысяч человек.

Столкновения в Хемнице в субботу, 1 сентября

Количество пострадавших во время митингов, прошедших в субботу в Хемнице, составило 18 человек, среди них - трое полицейских. Обновленные данные обнародовала полиция Саксонии в воскресенье, 2 сентября.

Всего в акциях приняли участие 11 тысяч человек, охраной порядка занимались 2 тысячи полицейских, часть из них были передислоцированы из других федеральных земель Германии. Всего, по данным полиции, были поданы 37 заявлений о правонарушениях. Большинство из них - о телесных повреждениях, имущественном ущербе и нарушении порядка проведения массовых акций.

Пострадали депутат бундестага и журналисты

Среди пострадавших оказался депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Зёрен Бартоль (Sören Bartol) вместе с сопровождающими его людьми и несколько журналистов. Так, съемочной группе телеканала MDR разбили камеру.

Контекст

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

Ровно три года назад Ангела Меркель произнесла короткую фразу "Мы справимся", которая стала знаменитой. И изменила страну, считает Йенс Турау. (01.09.2018)

Глава МВД Саксонии Роланд Вёллер (Roland Wöller) заявил, что демонстрации "в значительной степени" прошли мирно и поблагодарил полицию за "осмотрительные действия" по соблюдению порядка.

В Хемнице неспокойно уже неделю

После убийства 35-летнего мужчины в Хемнице, совершенного предположительно двумя беженцами, в городе уже неделю проходят различные демонстрации. В субботу на митинг против миграционной политики Германии вышли сторонники "Альтернативы для Германии", представители ксенофобского движения Pegida, правого движения Pro Chemnitz и футбольные фанаты.

В митинге против враждебности по отношению к мигрантам приняли участие левые активисты, в том числе радикалы из так называемого "Черного блока". Кроме того, туда пришли мэр Хемница Барбара Людвиг (Barbara Ludwig) и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), их поддержали несколько тысяч жителей города.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:42
Now live
02:42 мин

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ  

Также по теме

Deutschland | Rechte Demo in Chemnitz

В акциях в Хемнице приняли участие свыше 9 тысяч человек 01.09.2018

В город, где был убит 35-летний мужчина, приехали как правые экстремисты, так и их противники, а также радикалы из "Черного блока". Обошлось без крупных беспорядков, но нападали на журналистов.

Реклама

Самые читаемые

Керченский мост спас Крым от падения туристического потока  

Русскоязычные в Германии о дискриминации иностранцев  

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно