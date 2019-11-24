 На местных выборах в Гонконге демократы добились исторического успеха | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2019

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Мир

На местных выборах в Гонконге демократы добились исторического успеха

Демократы в Гонконге на местных выборах получили больше мест, чем когда-либо ранее. Окончательные итоги выборов пока не подведены.

Сторонники демократов в Гонконге празднуют успех на местных выборах

Сторонники демократов в Гонконге празднуют успех на местных выборах

На местных выборах в Гонконге, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября, по предварительным данным, крупный успех празднуют кандидаты от демократических сил. При рекордной явке в 71,2 процента, демократы получают 169 из 452 мандатов - более, чем когда-либо прежде. Прокитайски настроенные силы получают 22 места в советах округов, независимые кандидаты - еще 8. При этом пока неизвестно, кому отойдут еще 252 мандата. Впервые за несколько месяцев выходные в Гонконге прошли без крупных демонстраций и беспорядков. Перед избирательными участками образовались длинные очереди.

Всего в местных выборах принимали участие более тысячи кандидатов. Эксперты указывают, что результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах. Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые 5 лет выбирает главу правительства Гонконга. До настоящего момента победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Контекст

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

Активисты приостановили протесты против прокитайских властей Гонконга и призвали не ставить голосование под угрозу. Явка в первые часы втрое превысила показатель 2015 года, на участках - большие очереди. (24.11.2019)

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают.

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    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 02:54

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Контекст

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Причина массовых акций протеста в Гонконге - не только беспокойство молодежи по поводу прав и свобод. Гнев вызывает и безудержный рост цен в мегаполисе. О собственном жилье многие могут лишь мечтать.  

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