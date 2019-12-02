 На ″Мемориал″ составили еще 2 протокола по закону об иноагентах | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2019

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Россия

На "Мемориал" составили еще 2 протокола по закону об иноагентах

Ранее информацию о "Мемориале" передавало в Роскомнадзор УФСБ по Ингушетии. Новые два протокола Роскомнадзор составил по сообщению некоего Андрея Шувалова.

Вывеска общества Мемориал

Правозащитный центр "Мемориал" получил еще два постановления от Роскомнадзора за неисполнение закона об иноагентах. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба центра. "Сегодня Роскомнадзор выписал на Правозащитный центр "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова ещё два протокола по ч. 2 ст. 19.34 КоАП - за отсутствие маркировки на странице инструкции "Незаконный профилактический учёт граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права", - указывается в сообщении.

Контекст

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Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

Информацию о предполагаемом правонарушении 12 ноября передал через сайт Роскомнадзора "некий Андрей Шувалов", - указывает пресс-служба "Мемориала". Все предыдущие протоколы ведомство выписывало на организации, входящие в систему "Мемориала", после обращения УФСБ по Ингушетии.

Суммарно на международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" составлено 20 протоколов, 11 из них рассмотрено в судах, которые назначили штрафы на 2,3 миллиона рублей, напоминает "Интерфакс". Как сообщил представитель организации, "Мемориал" уже подал четыре апелляционные жалобы, две из них будут рассмотрены 16 января. Кроме того, "Мемориал" намерен организовать сбор средств для оплаты штрафов, присужденных судами за неисполнение российского закона об "иностранных агентах".

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