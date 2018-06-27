На Мальте ожидают спасательное судно Lifeline

Немецкое судно Lifeline, на борту которого находятся около 230 спасенных мигрантов, может зайти в мальтийский порт. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 27 июня, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его словам, судно может причалить вечером того же дня.

Мускат указал, что, помимо Мальты, еще семь стран Евросоюза - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - согласны принять беженцев с Lifeline.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что Германия примет мигрантов, но лишь в том случае, если спасательное судно будет арестовано. "Нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом", - заявил глава МВД, отметив, что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл". По словам Зеехофера, он уже сообщил об этом условии министру иностранных дел ФРГ Хайко Масу (Heiko Maas), который теперь будет заниматься деталями.

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты.

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