 На Майдане от Зеленского требовали не пересекать в Париже красные линии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.12.2019

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Украина

На Майдане от Зеленского требовали не пересекать в Париже красные линии

Тысячи людей вышли на киевский майдан Незалежности с призывом к Владимиру Зеленскому не пересекать на саммите в Париже указанные оппозицией "красные линии". Репортаж DW.

Ukraine | Protest in Kiew (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Лидеры трех парламентских партий - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" в воскресенье, 8 декабря, созвали вече на Майдане в поддержку требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому, озвученных незадолго до этого. Перед саммитом в "нормандском формате" в Париже оппозиционные политики определили "красные линии", которые не должен пересекать президент Украины. Среди них - никаких компромиссов по унитарному устройству страны, европейскому и евроатлантическому курсу Украины, никаких выборов в неподконтрольных Киеву районах Донбасса до вывода российских войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, достижение контроля над государственной границей, никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине, никаких прекращений международных судебных процессов против России.

Несколько акций в канун "нормандского" саммита

Всего в Киеве накануне и во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря запланированы 5 акций. По сообщению Национальной полиции, на патрулирование во время протестов выйдут три тысячи правоохранителей. В МВД работает ситуационный центр круглосуточного контроля положения на улицах, но в воскресенье значительных нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Митинг на майдане Незалежности в Киеве

Вече "Красные линии для Зе" на майдане Незалежности 8 декабря стало пока самой многолюдной изо всех акций. Еще до начала митинга на площади собрались более 5 тысяч человек. Организаторы вече заявили, что их целью является привлечение внимания президента Украины Владимира Зеленского к недопустимости "капитуляции Украины" по итогам парижской встречи. Судя по всему, многочисленным заверениям президента и других представителей власти о том, что "никакой капитуляции не будет", участники акции не поверили.

"Сценарий Путина не пройдет"

В начале вече присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших в Донбассе и жертв пожара в колледже в Одессе 4 декабря. Экс-глава Верховной рады Андрей Парубий в своем выступлении сообщил, что на призыв оппозиционных партий провести вече откликнулись и в других городах страны. Их цель - доказать, что "сценарий Путина не пройдет". В течение двух часов со сцены звучали похожие слова в выступлениях депутатов парламента, представителей непарламентских партий, общественных деятелей, а также волонтеров, ветеранов АТО.

Митинг на майдане Незалежности в Киеве

В поддержку этих требований со сцены выступили с песнями и несколько украинских рок-групп. На плакатах, которые держали митингующие, выражалась поддержка курса Украины в НАТО и ЕС, высказывались требования не проводить выборы в Донбассе и привлечь к суду президента России Владимира Путина.

Порошенко поблагодарил Меркель и предостерег Зеленского

Из лидеров парламентской оппозиции на вече выступил только экс-президент, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он бодро приветствовал собравшихся по дороге на сцену. Правда, некоторые участники акции были настроены по отношению к нему критически и перекрикивали приветствия словом "Ганьба!".

Митинг на майдане Незалежности в Киеве

В своем выступлении Порошенко оценил количество участников акции в 25 тысяч, хотя независимым оценкам их собралось на тот момент от 7-8 до 15 тысяч человек. Порошенко опроверг утверждение о том, что вече является очередным народным восстанием против власти. "Это - не Майдан. Это - акция за Украину", - заявил экс-президент.

Он добавил, что хочет, чтобы голос украинцев услышали в Париже, в Москве и в офисе президента Украины. "Я встречался две недели назад на саммите Европейской народной партии в Загребе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая остается надежным другом Украины. Мы получили абсолютно четкую позицию Германии: она за суверенитет, территориальную целостность и европейский выбор Украины. Спасибо, Германия, спасибо Ангела! ", - сказал Порошенко.

Продолжение протестов

Митинг на майдане Незалежности в Киеве

Он напомнил главные требования к президенту Зеленскому, которые названы "красными линиями". Экс-президент выразил надежду на то, что их услышит и президент Франции Эммануэль Макрон. "Нельзя идти на какие-либо уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли", - заявил Порошенко. Он также предостерег Зеленского от получения скидки на российский газ в обмен на политические уступки в угоду Москве.

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По завершении вече на Майдане часть митингующих пошла готовиться к новой акции - митингу и круглосуточному пикетированию офиса президента под названием "Стража на Банковой". По призыву общественного "Движения против капитуляции", протестующие решили установить там палатки, остаться на ночь и дожидаться результатов парижского саммита.

В результате, у президентской резиденции к вечеру собралось более тысячи людей, чего ранее не наблюдалось со времен Евромайдана. Активисты начали строить сцену для выступлений политиков, но полиция и бойцы Нацгвардии окружили их и взяли под охрану неизвестных в балаклавах, разобравших конструкцию сцены. Организаторы протеста апеллировали к полицейскому начальству и показывали разрешения на установку сцены.

После непродолжительных стычек сторонам все же удалось достичь согласия - власти разрешили пронести к президентскому офису конструкции и возобновить сооружение сцены. Лидеры протеста огласили версию, согласно которой приказ разобрать сцену отдал глава офиса президента Андрей Богдан. В ответ собравшиеся начали скандировать "Богдана в отставку!". Однако в дальнейшем все обошлось без эксцессов.

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    Автор: Ирина Шпаковская


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