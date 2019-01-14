 На Луне впервые выращено растение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2019

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Мир

На Луне впервые выращено растение

Доставленное на Луну китайским зондом семя хлопчатника проросло. Крохотное растение находится в контейнере с землей, водой и воздухом на борту космического аппарата.

Луноход Юйту, доставленный на Луну зондом Чанъэ

Луноход "Юйту", доставленный на Луну зондом "Чанъэ"

На борту китайского космического аппарата "Чанъэ-4", который в начале января совершил посадку на обратной стороне Луны, проросло одно семя хлопчатника, сообщило во вторник, 15 января, официальное агентство "Синьхуа".

Контекст

Китайский зонд "Чанъэ-4" будет изучать обратную сторону Луны с помощью технологий, разработанных в немецком университете. Прибор, в частности, поможет высадке человека на Луну. (03.01.2019)

Станция "Чанъэ-4" стала первым в истории космическим аппаратом, севшим на обратную сторону спутника Земли. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения и изучение структуры лунной поверхности. (03.01.2019)

Для эксперимента по созданию мини-биосферы зонд "Чанъэ-4" доставил на Луну контейнер с почвой, водой и воздухом, в который, помимо хлопчатника, были высажены семена картофеля, рапса и арабидопсиса (это растение используется в качестве модельной системы для изучения процессов роста и развития), а также помещены яйца мух дрозофил и немного дрожжей.

На переданных зондом кадрах видно, что всходы дали пока только семена хлопчатника, указывает "Синьхуа". Исследователи не ожидают, что растение выживет, поскольку температура среды, в которой находится "Чанъэ-4" опускается в настоящее время до минус 170 градусов по Цельсию.

Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года и достигла Луны 3 января. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника Земли. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследования структуры и состава лунной поверхности.

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    Автор: Илья Коваль


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