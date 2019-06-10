 На крыше небоскреба в Нью-Йорке разбился вертолет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2019

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Мир

На крыше небоскреба в Нью-Йорке разбился вертолет

Вертолет предположительно совершал экстренную посадку на крышу нью-йоркского небоскреба. По предварительным данным, пилот погиб.

Улица в Манхэттене перед зданием, на котором произошло крушение вертолета

Улица в Манхэттене перед зданием, на котором произошло крушение вертолета

В нью-йоркском районе Манхэттен в понедельник, 10 июня, вертолет упал на крышу одного из небоскребов. Полиция сообщает как минимум об одном погибшем. По данным CNN, погиб пилот. Возникший при крушении пожар был быстро потушен. Небоскреб, на крыше которого произошла ЧП, находится на 7-й Авеню. В нем располагается штаб-квартира одного из крупных банков. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.

Контекст

В прессу просочился доклад о тесных связях Дональда Трампа и его команды с Кремлем. Подлинность доклада не выяснена. DW собрала данные на тему "Трамп и Россия" из открытых источников. (11.01.2017)

Причины произошедшего пока остаются невыясненными. По данным губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, катастрофа произошла при экстренной посадке вертолета на крышу 54-этажного здания. Куомо, посетив место крушения, сообщил, что нет предпосылок говорить о теракте. На момент инцидента в Нью-Йорке была плохая погода с осадками и туманом.

Свидетели, по словам губернатора, рассказывали, что при аварии стены здания "пошатнулись". Куомо заявил, что среди посетителей небоскреба жертв не было.

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    Автор: Илья Коваль


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