На крыше небоскреба в Нью-Йорке разбился вертолет

В нью-йоркском районе Манхэттен в понедельник, 10 июня, вертолет упал на крышу одного из небоскребов. Полиция сообщает как минимум об одном погибшем. По данным CNN, погиб пилот. Возникший при крушении пожар был быстро потушен. Небоскреб, на крыше которого произошла ЧП, находится на 7-й Авеню. В нем располагается штаб-квартира одного из крупных банков. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.

Причины произошедшего пока остаются невыясненными. По данным губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, катастрофа произошла при экстренной посадке вертолета на крышу 54-этажного здания. Куомо, посетив место крушения, сообщил, что нет предпосылок говорить о теракте. На момент инцидента в Нью-Йорке была плохая погода с осадками и туманом.

Свидетели, по словам губернатора, рассказывали, что при аварии стены здания "пошатнулись". Куомо заявил, что среди посетителей небоскреба жертв не было.

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