 На концерт в поддержку сестер Хачатурян пришли сотни москвичей | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2019

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Россия

На концерт в поддержку сестер Хачатурян пришли сотни москвичей

Организаторы концерта в поддержку сестер Хачатурян требуют переквалифицировать их дело и принять закон о домашнем насилии. Собранные средства будут переданы работающим с девушками юристам и психологам.

Акция в поддержку сестер Хачатурян в Москве 4 августа 2019 года

Акция в поддержку сестер Хачатурян в Москве 4 августа 2019 года

Благотворительный концерт в поддержку сестер Хачатурян состоялся в воскресенье, 18 августа. Целью его организаторов было привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия и продемонстрировать солидарность с сестрами Хачатурян, обвиняемыми в убийстве годами издевавшегося над ними отца.

По словам поэта Оксаны Васякиной, выступившей одним из организаторов концерта, в России жертвы насилия остаются одни. "Они не имеют никакой поддержки, подчас даже со стороны закона", - рассказала активистка агентству dpa. Нынешнюю акцию в поддержку сестер Хачатурян она называет общественным протестом.

Организаторы и участники концерта, на котором в том числе выступила и группа Pussy Riot, требуют переквалифицировать обвинение в отношении сестер Хачатурян в дело об убийстве в целях необходимой самообороны, а также принять законы о домашнем насилии и самообороне. Как сообщается на сайте некоммерческого проекта Activatica, посвященного гражданскому активизму в России, все собранные на акции средства будут переданы адвокатам и психологам, поддерживающим девушек.

Контекст

Анонимные чаты и горячая линия, кризисные центры и специальные общежития, - в Германии есть несколько возможностей получить помощь в случае бытового насилия. (02.07.2019)

Как действовать, если вы или ваши близкие столкнулись с насилием в семье? Берлинская правозащитная организация дает несколько советов, применимых и в России. (04.08.2019)

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы. 

В России дело вызвало огромный общественный резонанс. За последние месяцы в разных городах страны состоялись многочисленные одиночные пикеты и митинги в поддержку девушек. Тысячи человек подписали в интернете петиции на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Юрия Чайки с требованием прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян. Московская мэрия уже 4 раза отказывала активисткам в проведении в Москве маршей в поддержку сестер.

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    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 01:35

Хештег #MeToo против сексуального насилия

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц.  

Ссылки в интернете

Информация о концерте в поддержку сестер Хачатурян на странице мероприятия в соцсети Facebook

Информация о концерте в поддержку сестер Хачатурян на странице мероприятия в соцсети Facebook

Онлайн-петиция в поддержку сестер Хачатурян на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки

Онлайн-петиция в поддержку сестер Хачатурян на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки

Онлайн-петиция в поддержку сестер Хачатурян на имя главы СК Александра Бастрыкина

Онлайн-петиция в поддержку сестер Хачатурян на имя главы СК Александра Бастрыкина

Информация о концерте в поддержку сестер Хачатурян на сайте проекта Activatica

Информация о концерте в поддержку сестер Хачатурян на сайте проекта Activatica

Аудио- и видеофайлы по теме

Хештег #MeToo против сексуального насилия  

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