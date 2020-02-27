На концерте в честь Крыма забыли о коронавирусе

На фоне "санитарного дела" власти заполнили стадион вместимостью 80 тысяч человек. Бюджетникам за посещение давали выходной, а учеников снимали с уроков.
Президент Путин в Лужниках поделился своим видением истории
18 марта считается в России днем воссоединения с Крымом. В седьмую годовщину этого события в Лужниках прошел концерт, на котором выступил и президент Владимир Путин. Стадион, который вмещает 81 тысяч человек, был почти полностью забит людьми. При этом в анонсе на сайте мэра Москвы сообщалось, что должна быть занята только половина мест. Такова максимально допустимая заполняемость по действующим в столице "антикоронавирусным" правилам.
Концерт в годовщину крымских событий начался в Лужниках в 18:00. Уже за несколько часов до этого у ближайшей к стадиону станции метро "Спортивная" стали группами собираться толпы людей. Билеты на провластное мероприятие не продавались - их распространяли по бюджетным организациям. Узнать, кто выступит в Лужниках, в официальных источниках было нельзя.
Дворников освободили пораньше
За два дня до концерта завесу тайны приоткрыла муниципальный депутат района Черемушки Юлия Щербакова. На своей странице в фейсбуке она опубликовала сообщение, которое, как пишет политик, "ходит по чатам ЖКХ". "Прошу в срок до 11:00 11.03.2021 направить мне на почту список из 120 человек, кто будет принимать участие в митинге по теме годовщины присоединения Крыма", - говорится в директиве.
В следующем сообщении уточняется, что будет не митинг, а концерт, и перечисляются участники: Олег Газманов, Сергей Лазарев, Клава Кока и другие. "В рабочий день дворников отправляют на митинг в честь присоединения Крыма", - посетовала Щербакова. В личном разговоре с Щербаковой директор ГБУ "Жилищник" района Черемушки отрицал, что отправляет дворников на концерт, сообщила DW депутат.
Дворников освободили от работы ради концерта
Так или иначе, по дороге от "Спортивной" к Лужникам корреспондент DW встретил несколько групп мужчин и женщин, которые признались, что работают дворниками в ГБУ "Жилищник". На концерт все они пошли по собственному желанию, хотя и с нюансами. "Сказали: кто хочет, тот может идти", - рассказал молодой человек. "Но от работы вас освободили?", - уточняю. "Да, после обеда свободны", - ответил дворник.
Хотя не все из них могли сказать, кого пришли послушать на концерте, смысл массового мероприятия знали все: "За Крым", - как сказал один из сотрудников "Жилищника".
Учеников освободили от уроков
Корреспонденту DW удалось поговорить и с другими сотрудниками государственных учреждений. Например, женщина из бюджетной организации из деревни Пушкино (в составе Москвы) рассказала, что ехать на концерт ее не заставляли, но такое желание всячески приветствовали - отпустили в этот день с работы. А еще одна девушка, москвичка, на вопрос о принуждении ответила саркастически: "Вы что, разве нас в бюджетных организациях заставляют что-то делать?"
На время официального мероприятия в Москве словно забыли о мерах борьбы с коронавирусом
Кроме взрослых бюджетников, на концерт пришло много молодых людей. Студент РУДН рассказал, что сам пришел в Лужники добровольно, но по просьбе друзей, которые подчинялись чужой воле. "Подруга сказала, что они ради этого с уроков сваливали, - поделился студент. - Учителя говорили, что надо приехать, побыть. Нас вот сейчас флагом заставляли махать".
Политики и поп-звезды на одной сцене
О мерах борьбы с коронавирусом на время выступления звезд и политиков в Лужниках забыли. Действующее ограничение мэрии в виде максимально допустимой 50-процентной заполняемости залов на концертах очевидно не соблюдалось. Зрители заняли почти все места на стадионе вместимостью 81 тысяча человек. Хотя волонтеры на входе и раздавали маски вместе с бумажными флажками России, мало кто брал их, а еще реже - надевал на лицо.
Мэр Москвы Сергей Собянин не знать об этом не мог - он был одним из выступающих. "Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь - нашим городом-побратимом", - заявил политик. Выступавший после Собянина Владимир Путин представил зрителям свое видение истории.
"В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории квазигосударственным образованиям, - считает президент России. - А потом, развалив партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства".
Поп-звезды не были так многословны. Они в основном исполняли по одной песне и удалялись со сцены. Впрочем, сам факт присутствия некоторых звезд на таком концерте говорил сам за себя. Например, Сергей Лазарев в интервью 2016 года зарекался от подобных мероприятий. "Крым с нами, теперь мы вместе... Я в этом участвовать не буду, - был категоричен Лазарев. - Что точно я не буду делать - принимать участие в подобных мероприятиях, которые будут с восторгом кричать: "Крым наш, мы вместе, мы отняли". Я это не поддерживаю".
К оппозиционерам другой подход
В этот же день, как рассказывала DW, Басманный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам так называемого "санитарного дела". Оппозиционных политиков судят за якобы нарушение санитарно-эпидемиологических норм на митинге за свободу Алексею Навальному в Москве 23 января. Фигурантами дела проходят Любовь Соболь (ФБК), брат Алексея Навального Олег, Анастасия Васильева ("Альянс врачей"), Мария Алехина (Pussy Riot) и Олег Степанов (штаб Навального в Москве).
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Автор: Игорь Бурдыга
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