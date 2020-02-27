 На концерте в честь Крыма забыли о коронавирусе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.03.2021

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Россия

На концерте в честь Крыма забыли о коронавирусе

На фоне "санитарного дела" власти заполнили стадион вместимостью 80 тысяч человек. Бюджетникам за посещение давали выходной, а учеников снимали с уроков.

Президент Путин в Лужниках поделился своим видением истории

Президент Путин в Лужниках поделился своим видением истории

18 марта считается в России днем воссоединения с Крымом. В седьмую годовщину этого события в Лужниках прошел концерт, на котором выступил и президент Владимир Путин. Стадион, который вмещает 81 тысяч человек, был почти полностью забит людьми. При этом в анонсе на сайте мэра Москвы сообщалось, что должна быть занята только половина мест. Такова максимально допустимая заполняемость по действующим в столице "антикоронавирусным" правилам.

Концерт в годовщину крымских событий начался в Лужниках в 18:00. Уже за несколько часов до этого у ближайшей к стадиону станции метро "Спортивная" стали группами собираться толпы людей. Билеты на провластное мероприятие не продавались - их распространяли по бюджетным организациям. Узнать, кто выступит в Лужниках, в официальных источниках было нельзя.

Дворников освободили пораньше

За два дня до концерта завесу тайны приоткрыла муниципальный депутат района Черемушки Юлия Щербакова. На своей странице в фейсбуке она опубликовала сообщение, которое, как пишет политик, "ходит по чатам ЖКХ". "Прошу в срок до 11:00 11.03.2021 направить мне на почту список из 120 человек, кто будет принимать участие в митинге по теме годовщины присоединения Крыма", - говорится в директиве.

В следующем сообщении уточняется, что будет не митинг, а концерт, и перечисляются участники: Олег Газманов, Сергей Лазарев, Клава Кока и другие. "В рабочий день дворников отправляют на митинг в честь присоединения Крыма", - посетовала Щербакова. В личном разговоре с Щербаковой директор ГБУ "Жилищник" района Черемушки отрицал, что отправляет дворников на концерт, сообщила DW депутат.

Дворники ГБУ Жилищник

Дворников освободили от работы ради концерта

Так или иначе, по дороге от "Спортивной" к Лужникам корреспондент DW встретил несколько групп мужчин и женщин, которые признались, что работают дворниками в ГБУ "Жилищник". На концерт все они пошли по собственному желанию, хотя и с нюансами. "Сказали: кто хочет, тот может идти", - рассказал молодой человек. "Но от работы вас освободили?", - уточняю. "Да, после обеда свободны", - ответил дворник.

Хотя не все из них могли сказать, кого пришли послушать на концерте, смысл массового мероприятия знали все: "За Крым", - как сказал один из сотрудников "Жилищника".

Учеников освободили от уроков

Корреспонденту DW удалось поговорить и с другими сотрудниками государственных учреждений. Например, женщина из бюджетной организации из деревни Пушкино (в составе Москвы) рассказала, что ехать на концерт ее не заставляли, но такое желание всячески приветствовали - отпустили в этот день с работы. А еще одна девушка, москвичка, на вопрос о принуждении ответила саркастически: "Вы что, разве нас в бюджетных организациях заставляют что-то делать?"

На время официального мероприятия в Москве словно забыли о мерах борьбы с коронавирусом

На время официального мероприятия в Москве словно забыли о мерах борьбы с коронавирусом

Кроме взрослых бюджетников, на концерт пришло много молодых людей. Студент РУДН рассказал, что сам пришел в Лужники добровольно, но по просьбе друзей, которые подчинялись чужой воле. "Подруга сказала, что они ради этого с уроков сваливали, - поделился студент. - Учителя говорили, что надо приехать, побыть. Нас вот сейчас флагом заставляли махать".

Политики и поп-звезды на одной сцене

О мерах борьбы с коронавирусом на время выступления звезд и политиков в Лужниках забыли. Действующее ограничение мэрии в виде максимально допустимой 50-процентной заполняемости залов на концертах очевидно не соблюдалось. Зрители заняли почти все места на стадионе вместимостью 81 тысяча человек. Хотя волонтеры на входе и раздавали маски вместе с бумажными флажками России, мало кто брал их, а еще реже - надевал на лицо.

Мэр Москвы Сергей Собянин не знать об этом не мог - он был одним из выступающих. "Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь - нашим городом-побратимом", - заявил политик. Выступавший после Собянина Владимир Путин представил зрителям свое видение истории.

"В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории квазигосударственным образованиям, - считает президент России. - А потом, развалив партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства".

Поп-звезды не были так многословны. Они в основном исполняли по одной песне и удалялись со сцены. Впрочем, сам факт присутствия некоторых звезд на таком концерте говорил сам за себя. Например, Сергей Лазарев в интервью 2016 года зарекался от подобных мероприятий. "Крым с нами, теперь мы вместе... Я в этом участвовать не буду, - был категоричен Лазарев. - Что точно я не буду делать - принимать участие в подобных мероприятиях, которые будут с восторгом кричать: "Крым наш, мы вместе, мы отняли". Я это не поддерживаю".

К оппозиционерам другой подход

В этот же день, как рассказывала DW, Басманный суд Москвы продлил домашний арест фигурантам так называемого "санитарного дела". Оппозиционных политиков судят за якобы нарушение санитарно-эпидемиологических норм на митинге за свободу Алексею Навальному в Москве 23 января. Фигурантами дела проходят Любовь Соболь (ФБК), брат Алексея Навального Олег, Анастасия Васильева ("Альянс врачей"), Мария Алехина (Pussy Riot) и Олег Степанов (штаб Навального в Москве).

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    Автор: Игорь Бурдыга


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