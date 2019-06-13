 На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2019

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Европа

На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы

35-летний кипрский военнослужащий уже сознался в убийстве пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. Дело вызвало на Кипре широкий резонанс.

Кипрские полицейские несут останки седьмой жертвы серийного убийцы, 12 июня 2019 года

Кипрские полицейские несут останки седьмой жертвы серийного убийцы, 12 июня 2019 года

На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс. Как сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK в четверг, 13 июня, аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере вблизи небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном. Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

Контекст

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Следователи надеются, что осушив Титьензе, удастся обнаружить останки бесследно пропавшей 25 лет назад женщины. Воду сбрасывают в протекающую неподалеку реку Везер. (06.10.2018)

14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Им оказался 35-летний кипрский военнослужащий, который позже сознался в убийстве семи человк - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них. При этом первое убийство было совершено в 2016 году. Правоохранители вышли на след подозреваемого, так как он общался со своими жертвами в интернете.

Дело вызвало высокий общественный резонанс. Правоохранительные органы обвинили в том, что они медлили с поиском женщин, потому что те были иностранными домработницами. На фоне скандала в мае министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.

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    Автор: Элла Володина


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