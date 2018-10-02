На индонезийском острове Сулавеси извергается вулкан

На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от опустошительного землетрясения и цунами, в среду, 3 октября, началось извержение вулкана. Вулкан Сопутан высотой почти в 1800 метров извергает пепел на высоту до четырех километров.
Информации о крупных разрушениях и жертвах не поступало. Вулканический пепел пока не представляет угрозы для воздушного транспорта, сообщило индонезийское ведомство по чрезвычайным ситуациям.
Вулкан Сопутан находится в нескольких сотнях километров от региона, пострадавшего от землетрясения и цунами 4 дня тому назад. В результате этого стихийного бедствия погибли более 1400 человек.
Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца - самой активной сейсмической зоны на Земле. Здесь часто происходят землетрясения. Индонезия занимает первое место в мире по количеству активных вулканов.
Смотрите также:
-
Разрушенные памятники Непала
Сердце Катманду
В долине Катманду в предгорье Гималаев на протяжении нескольких километров выстроились в ряд семь памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии можно увидеть один из них – монастырь Сваямбунатх, запечатленный до землетрясения.
-
Разрушенные памятники Непала
Памятники буддизма и индуизма
Буддийский храмовый центр Сваямбунатх – духовный центр Непала. К объектам Всемирного наследия также относятся ступа Боднатх, площадь Дурбар, индуистские храмовые комплексты Пашупатинатх и Чангу Нараян в долине Катманду.
-
Разрушенные памятники Непала
Площадь Дурбар (Бхактапур) до трагедии
Во дворцах на площадях Дурбар в Бхактапуре (на фото), в Катманду и Патане раньше жили королевские семьи. В 2007 году монархия была отменена, а на следующий год была провозглашена республика.
-
Разрушенные памятники Непала
Площадь Дурбар (Бхактапур) после землетрясения
В королевских городах Бхактапур (на фото), Катманду и Патан разрушено и уничтожено множество храмов XII-XVIII веков. Размеры катастрофы и шансы на спасение можно будет оценить, когда земля перестанет трястись...
-
Разрушенные памятники Непала
Былое величие
До трагедии на площади Дурбар в столице Катманду стояли характерные для Непала двух- и трехъярусные храмы.
-
Разрушенные памятники Непала
Невосполнимая потеря
Землетрясение уничтожило практически все храмы на площади. Эксперт индийского университета Мадраса П. Д. Баладжи сомневается, что их можно полностью отреставрировать: "это невосполнимая потеря для страны и всего мира"
-
Разрушенные памятники Непала
Башня Дхарахара до землетрясения
Эта башня была одной из главных достопримечательностей и смотровой площадкой Катманду. Конструкция высотой 72 метра рухнула во время землетрясения 25 апреля.
-
Разрушенные памятники Непала
Погребенные заживо
От башни с винтовой лестницей в 200 ступенек остался один постамент. Даже самое сильное землетрясение 1934 года разрушило лишь 12 этажей башни, которые позже были восстановлены. Под завалами оказалось несколько десятков человек.
-
Разрушенные памятники Непала
Храм Чангу Нараян
В 2006 году четыре непальских храма и три дворца были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти здания – свидетели истории и глубокой религиозности бедного гималайского государства.
-
Разрушенные памятники Непала
Храмовый комплекс Пашупатинатх
Главный в мире храм Шивы расположен на берегах реки Багмати в Катманду. Ежедневно храмовый комплекс посещают тысячи паломников и странствующих йогов из разных стран. Местные жители приходят туда утром, чтобы получить благословение.
-
Разрушенные памятники Непала
Родина Будды
В поселке Тал под Катманду расположились три объекта Всемирного наследия: Лумбини (на фото), Национальные парки Читван и Сагарматха. Лумбини претендует на право называться местом рождения Будды Гаутамы. ЮНЕСКО пока не располагает точной информацией о разрушениях.
-
Разрушенные памятники Непала
Разрушенная страна
Землетрясения 25 апреля и 12 мая нанесли Непалу невосполнимый ущер, став как человеческой, так и культурной трагедией. Непал – один из беднейших южноазиатских регионов, чья экономика полностью зависит от туризма.
Автор: Лаура Доинг, Ксения Сафронова