 На индонезийском острове Сулавеси извергается вулкан | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

На индонезийском острове Сулавеси извергается вулкан

Извержение началось через несколько дней после опустошительного землетрясения и цунами. Вулканический пепел пока не представляет угрозы для воздушного транспорта.

Вулкан Сопутан

На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от опустошительного землетрясения и цунами, в среду, 3 октября, началось извержение вулкана. Вулкан Сопутан высотой почти в 1800 метров извергает пепел на высоту до четырех километров.

Информации о крупных разрушениях и жертвах не поступало. Вулканический пепел пока не представляет угрозы для воздушного транспорта, сообщило индонезийское ведомство по чрезвычайным ситуациям.

Контекст

7 декабря исполнилось 25 лет со дня разрушительного землетрясения на севере Армении. Часть страны до сих пор остается зоной бедствия, пострадавшие вынуждены жить в вагончиках. (07.12.2013)

Вулкан Сопутан находится в нескольких сотнях километров от региона, пострадавшего от землетрясения и цунами 4 дня тому назад. В результате этого стихийного бедствия погибли более 1400 человек.

Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца - самой активной сейсмической зоны на Земле. Здесь часто происходят землетрясения. Индонезия занимает первое место в мире по количеству активных вулканов.

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    Автор: Лаура Доинг, Ксения Сафронова


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