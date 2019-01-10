На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде (фото)

Гарц • Броккен давно и прочно входит в число самых известных немецких гор - не в последнюю очередь, из-за того, что именно на эту вершину в регионе Гарц весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде и описаниям в "Фаусте" Гёте, слетаются ведьмы.

В отличие от ведьм, туристов здесь можно встретить круглогодично. На метлах они летать не умеют, поэтому добираются сюда тремя более прозаическими способами - причем, даже когда здесь все засыпано снегом. Любители комфорта пользуются узкоколейной железной дорогой, проложенной на вершину более сотни лет назад из города Вернигероде. Однако, как видно на этих фотографиях, даже зимой сюда можно дойти пешком или заехать на велосипедах. Этим спортивным и закаленным современникам - отдельные респект и уважение!

Кстати, во времена раздела страны по этим местам проходила германо-германская граница. Вершина Броккена на протяжении нескольких десятилетий была в ГДР запретной зоной. Здесь находилась станция радиоперехвата, с помощью которой восточногерманские спецслужбы осуществляли прослушивание радиопереговоров на территоррии ФРГ.

Свободный доступ на Броккен был восстановлен через несколько недель после падения Берлинской стены - в декабре 1989 года. Ежегодно на этой вершине посреди природного парка Гарц сейчас бывает около 700 тысяч человек.

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