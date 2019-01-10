На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде (фото)

Гарц • Броккен давно и прочно входит в число самых известных немецких гор - не в последнюю очередь, из-за того, что именно на эту вершину в регионе Гарц весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде и описаниям в "Фаусте" Гёте, слетаются ведьмы.
В отличие от ведьм, туристов здесь можно встретить круглогодично. На метлах они летать не умеют, поэтому добираются сюда тремя более прозаическими способами - причем, даже когда здесь все засыпано снегом. Любители комфорта пользуются узкоколейной железной дорогой, проложенной на вершину более сотни лет назад из города Вернигероде. Однако, как видно на этих фотографиях, даже зимой сюда можно дойти пешком или заехать на велосипедах. Этим спортивным и закаленным современникам - отдельные респект и уважение!
Кстати, во времена раздела страны по этим местам проходила германо-германская граница. Вершина Броккена на протяжении нескольких десятилетий была в ГДР запретной зоной. Здесь находилась станция радиоперехвата, с помощью которой восточногерманские спецслужбы осуществляли прослушивание радиопереговоров на территоррии ФРГ.
Свободный доступ на Броккен был восстановлен через несколько недель после падения Берлинской стены - в декабре 1989 года. Ежегодно на этой вершине посреди природного парка Гарц сейчас бывает около 700 тысяч человек.
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Времена года в Гарце
Весной в конце апреля на гору Броккен в немецком Гарце, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы. Во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в "Фаусте" Гёте. Броккен (1141 м) - самая высокая точка горного региона Гарц, находящегося сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Взглянем на его красоты в разные времена года.
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Времена года в Гарце
На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен предпочитают пользоваться 19-километровой железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка Гарца. Их протяженность здесь составляет 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли.
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Времена года в Гарце
Около 10 процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. В 2015 году регион вошел в рейтинг ста самых популярных мест страны среди иностранных туристов. Зимой сюда охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха.
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Времена года в Гарце
Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.
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Времена года в Гарце
Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.
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Времена года в Гарце
Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…
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Времена года в Гарце
Чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на вершину Броккена нет необходимости, да и места на всех не хватит. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов со всей страны. Спрос определяет предложение, поэтому шабаши проводят повсюду. Например, в городе Вернигероде - кстати сказать, известном своими фахверковыми домами.
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Времена года в Гарце
Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.
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Времена года в Гарце
Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца. Он был заложен на Броккене в 1890 году. Сейчас в нем насчитывается около 1800 видов растений, характерных, например, для альпийских регионов Швейцарии. Сад открыт с мая по середину октября. Ежегодно его посещает около 6,5 тысяч человек.
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Времена года в Гарце
Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде - по приглашению его знатного владельца.
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Времена года в Гарце
Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены. Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду.
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Времена года в Гарце
В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Времена года в Гарце
Наслаждаясь ландшафтными красотами Гарца, отметим, что в список объектов Всемирного наследия также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg), куда обязательно стоит заглянуть. Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.
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Времена года в Гарце
В список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала следующая региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. Фотография была сделана во время птичьего певческого турнира в Беннекенштайне.
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Времена года в Гарце
С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных его местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).
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Времена года в Гарце
Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.
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Времена года в Гарце
Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Sehusafest, проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.
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Времена года в Гарце
Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Roßtrappe, в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…
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Времена года в Гарце
"Чертова стена" (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.
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Времена года в Гарце
В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности 24 хищника. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.
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Времена года в Гарце
Впрочем, это не касается благородных оленей. Из-за потепления климата и других изменений в экологической системе их популяция в Гарце за десять лет удвоилась. В 2015 году власти решили уменьшить их число, по меньшей мере, на 2,5 тысячи и выдали лицензии на отстрел. Правда, такие масштабы вызвали критику местных охотников, заявивших о необходимости более гуманного отношения к животным.
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Времена года в Гарце
Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.
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Времена года в Гарце
Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Harzköhlerei Stemberghaus в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.
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Времена года в Гарце
Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.
Автор: Максим Нелюбин