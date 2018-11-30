На западе Франции потерпел крушение самолет ВВС Бельгии

В регионе Бретань на западе Франции в четверг, 19 сентября, потерпел крушение бельгийский боевой самолет F16. Как сообщают военно-воздушные силы Бельгии в своем микроблоге Twitter, инцидент произошел вблизи города Лорьян. Оба пилота смогли катапультироваться и получили только незначительные травмы.

При спуске на землю парашют одного из пилотов запутался в проводах линии электропередачи, откуда ему помогли спуститься спасатели. По данным французской газеты Ouest-France, самолет рухнул на поле вблизи одного из небольших населенных пунктов, при этом был поврежден жилой дом.

В воздушный парк бельгийских войск входят 60 истребителей типа F-16, произведенных американской компанией Lockheed Martin. Потерпевший аварию самолет был введен в эксплуатацию в 1983 году, после чего проводились необходимая модернизация и регулярное техобслуживание самолета, отмечают в ВВС Бельгии. Начато расследование обстоятельств крушения.

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