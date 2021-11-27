На заводе боеприпасов под Нижним Новгородом произошел пожар

На заводе имени Свердлова в городе Дзержинске под Нижним Новгородом в субботу, 27 ноября, произошел пожар, в результате которого пострадали не менее двух рабочих. После того как сработала сигнализация, прозвучали несколько взрывов, сообщила пресс-служба МЧС России, добавив, что на территории этого предприятия, которое производит боеприпасы, могут находиться взрывчатые вещества. По данным министерства, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Приоритетными версиями происшествия пока считаются нарушение технологического процесса в цехе по производству ацетона, а также неисправность оборудования.



Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Завод им. Я.М.Свердлова" специализируется на изготовлении боеприпасов. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества и промышленную химию. Оборонная продукция занимает в его общем объеме производства около 30 процентов.



31 августа 2018 года в здании утилизации мин на заводе имени Свердлова произошел взрыв, а затем возник пожар. В результате инцидента погибли шесть человек. 16 июля прошлого года там же произошло еще одно ЧП: из-за разгерметизации емкости с ацетоном три человека были госпитализированы.

Начало 2019-го: ЧП на другом оборонном заводе в Дзержинске

В июне 2019 года на другом оборонном предприятии в Дзержинске - НИИ "Кристалл" в цехе полимеров, где производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, прозвучали три взрыва. Возникший в их результате пожар распространился на площади около 100 квадратных метров. Тогда пострадали более 110 человек и было разрушено одно административное здание. Из-за взрывов жители поселка Пыра остались без электричества, кроме того, повреждения получили 70 детских садов и 31 школа поблизости.

Двумя месяцами ранее - 4 апреля произошел взрыв в цехе мономеров НИИ "Кристалл" при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Здание цеха было полностью разрушено.

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