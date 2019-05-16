На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды

Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Таковы результаты голосования телезрителей и национальных жюри 41 страны участницы крупнейшего музыкального конкурса в мире. Они были объявлены в Тель-Авиве, где в этом году проходило "Евровидение" в ночь на воскресенье, 19 мая. Лоренс выиграл конкурс с балладой "Arcade". В последний раз Нидерланды побеждали на "Евровидении" в 1975 году.

Первая десятка "Евровидения-2019"

Выступление голландца, спевшего трагическую балладу "Arcade", было практически лишено каких-либо сложных технических эффектов. В отличие от представительницы Австралии Кейт Миллер-Хейдке. "Zero gravity" она вместе с двумя бэк-вокалистками исполнила на раскачивающихся пятиметровых шестах, а также продемонстрировала возможности голосовой акробатики. Она заняла 9-е место, в то время как букмекеры прочили ей "серебро".

Сенсационное второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд. Песня победителя конкурса в Сан-Ремо этого года называется "Soldi", речь в ней идет о сложных отношениях с отцом. Россиянин Сергей Лазарев повторил свой результат 2016 года и занял третье место. Хороших вокальных данных певца и спецэффектов на сцене, которые создавали панели, из зеркал превращающиеся в светодиодные экраны и снова в зеркала, не хватило для победы.

Остальные места в первой десятке распредились так: четвертым стал Лука Хении (Швейцария), далее - трио KEiiNO (Норвегия), Джон Лундвик (Швеция), Чингиз (Азербайджан), Тамара Тодевска (Северная Македония), Кейт Миллер-Хейдке (Австралия) и на десятом месте группа Hatari (Исландия).

Новый провал Германии на "Евровидении"

Германию на конкурсе в Тель-Авиве представлял дуэт Sisters. Он состоит из 19-летней Карлотты Труман (Carlotta Truman) и 26-летней Лауриты (Laura Kästel). Они исполнили песню "Sister". Главный посыл проекта - призыв к солидарности между женщинами. Немки заняли 24-е из 26 мест и не получили ни одного пункта по результатам зрительского голосования. С 2015 года Германия на "Евровидении" два раза занимала последнее место и один раз - предпоследнее. Эту статистику улучшило только четвертое место Михаэля Шульте (Michael Schulte) на конкурсе в Лиссабоне в прошлом году.

Особенности "Евровидения" в Израиле

Традиционно одним из кульминационных моментов "Евровидения" является объявление результатов голосования национальных жюри стран-участниц (причем не только финала, но и полуфиналов) и телезрителей. В этом году организаторы приготовили зрителям несколько сюрпризов. Так, несколько победителей и призеров "Евровидения" прошлых лет исполнили во время зрительского голосования песни своих коллег по конкурсу.

В частности, занявшая второе место в Лиссабоне Элени Фурейра, спела "Dancing Lasha Tumbai" "серебряного" призера "Евровидения-2007" Верки Сердючки (сценический образ украинца Андрея Данилко). А Сердючка исполнила песню победительницы прошлого года Нетты Барзилай "Toy". Кончита спела песню "Heroes" шведа Монса Зелмерлёва, а тот исполнил композицию Элени Фурейры "Fuego".

Специальной гостьей конкурса стала поп-звезда Мадонна. После "Евровидения-2016" в Стокгольме (там гостем был Джастин Тимберлейк) это уже второй случай, когда американские поп-звезды выступают на европейском конкурсе. Мадонна исполнила свой старый хит "Like a prayer" и впервые - композицию "Future" из нового альбома "Madame X". Он поступит в продажу в середине июня.

Конкурс проходил при соблюдении повышенных мер безопасности. За две недели до финала палестинские экстремисты из сектора Газа подвергли Израиль ракетному обстрелу. К бойкоту конкурса призывали критики израильских властей за их политику в отношении палестинцев. Ортодоксальные евреи были недовольны тем, что проведение "Евровидения" нарушает шаббат.

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