 На дне Авачинской бухты погибли почти все морские организмы | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2020

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Россия

На дне Авачинской бухты погибли почти все морские организмы

Научный сотрудник Тихоокеанского института географии Иван Усатов рассказал главе Камчатского края об итогах экспедиции по местам, где произошло загрязнение воды.

Халактырский пляж на берегу Авачинского залива Тихого океана

Халактырский пляж на берегу Авачинского залива Тихого океана

В Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). Об этом заявил научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщает пресс-служба правительства Камчатки во вторник, 6 октября.

"На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - рассказал Усатов по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова. Вместе с тем, по словам Усатова, результаты экспедиции показали, что состояние морских млекопитающих и птиц "находится в норме", и на берегу не были обнаружены выбросы больших мертвых морских животных.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.

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    Автор: Наталия Королева


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