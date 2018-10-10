На дирижабле - через Атлантику

90 лет назад, 11 октября 1928 года, легендарный "Граф Цеппелин" отправился в свой первый трансатлантический рейс из Германии в Нью-Йорк. Хороший повод, чтобы вспомнить историю дирижаблей.
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Легендарная "Тетушка Ю"
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Эта лента считалась утерянной, но была обнаружена в одном из архивов. На экране - благотворительные миссии, ландшафты и немецкий дирижабль.
На съезды НСДАП в Нюрнберге собиралось до полумиллиона участников и зрителей.
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Этот легендарный самолет, построенный в 1936 году, до сих пор бороздит небо, выполняя по шестьсот рейсов в год.
Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".
В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.