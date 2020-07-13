 На Дальнем Востоке возобновились митинги | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2020

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Россия

На Дальнем Востоке возобновились митинги

Уже больше недели в городах Дальнего Востока продолжаются несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора.

Митинг в Хабаровске, 18 июля

Митинг в Хабаровске, 18 июля

В городах Дальнего Востока в воскресенье, 19 июля, возобновились несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сообщается об акциях в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре, которые, несмотря на жару, начались около 12 часов дня по местному времени. Данных о численности участников акций пока нет.

Накануне в Хабаровске в митингах в поддержку губернатора приняли участие, по разным данным, от 15 до 50 тысяч человек. Сотни людей вышли на акцию протеста во Владивостоке.

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургала также проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля.

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    Автор: Сергей Елкин


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