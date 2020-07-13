На Дальнем Востоке возобновились митинги

В городах Дальнего Востока в воскресенье, 19 июля, возобновились несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сообщается об акциях в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре, которые, несмотря на жару, начались около 12 часов дня по местному времени. Данных о численности участников акций пока нет.

Накануне в Хабаровске в митингах в поддержку губернатора приняли участие, по разным данным, от 15 до 50 тысяч человек. Сотни людей вышли на акцию протеста во Владивостоке.

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургала также проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля.

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Смотреть видео 14:02 Поделиться Мешал ли Кремлю губернатор Хабаровского края Сергей Фургал? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3fGZo Чем Сергей Фургал мог мешать Кремлю и почему протестуют жители Хабаровска. DW Новости (13.07.2020)