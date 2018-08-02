 На гей-параде в Иерусалиме задержаны десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.06.2019

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Мир

На гей-параде в Иерусалиме задержаны десятки человек

Гей-парад в Иеруслиме прошел под массовой охраной полиции. У одного из задержанных обнаружен нож, еще у нескольких человек - баллончики со слезоточивым газом.

Гей-парад в Иерусалиме

Гей-парад в Иерусалиме

Полиция задержала 52 человека во время гей-парада в Иерусалиме из-за подозрения в намерении сорвать мероприятие. Об этом сообщило агентство AFP в четверг, 6 июня. Всего в гей-параде приняли участие около 20 тысяч человек, мероприятие охраняли 2500 полицейских.

Контекст

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией. Представители сексуальных меньшинств в Германии противостоят гомофобии вместе с полицией. (17.05.2019)

47 процентов респондентов "Левада-центра" заявили о необходимости равных прав для геев и лесбиянок, не согласны с этим утверждением 43 процента опрошенных. (23.05.2019)

У одного из задержанных обнаружен нож, у нескольких человек конфискованы баллончики со слезоточивым газом, в итоге гей-парад прошел без крупных происшествий.

В 2015 году во время гей-парада в Иерусалиме, который считается консервативным городом, была убита 16-летная школьница Шира Банки. Преступление совершил религиозный фанатик. После этого происшествия многие стали приходить на парад из солидарности, передает AFP.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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