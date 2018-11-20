 На выборах главы Интерпола США поддержат кандидатуру Ким Чон Яна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

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Мир

На выборах главы Интерпола США поддержат кандидатуру Ким Чон Яна

Представителям стран, входящих в Международную организацию уголовной полиции, следует проголосовать за "незапятнанного руководителя", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кандидат на пост президента Интерпола Ким Чон Ян

Кандидат на пост президента Интерпола Ким Чон Ян

На выборах главы Интерпола США поддержат кандидатуру временно исполняющего эти обязанности Ким Чон Яна из Южной Кореи. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне.

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По словам Помпео, представителям стран, входящих в Международную организацию уголовной полиции, следует проголосовать за "незапятнанного руководителя". "Мы верим, что господин Ким таким и будет", - подчеркнул госсекретарь.

Между тем, фаворитом на выборах главы Интерпола, которые назначены на 21 ноября и пройдут на генеральной ассамблее в Дубае, считается представитель МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук, занимающий сейчас пост вице-президента организации.

Протесты против кандидатуры Прокопчука

Ранее группа сенаторов США выступила с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола воспрепятствовать  Прокопчуку занять пост президента. Они мотивировали это тем, что Россия нарушает правила Интерпола, используя организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

Кроме того, против кандидатуры Прокопчука высказался американский финансист Уильям Браудер на совместной пресс-конференции с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, заявив, что намерен "запустить юридическую процедуру" по отстранению России от участия в Интерполе.

Интерпол объединяет более 190 стран, каждая из которых имеет один голос при голосовании за нового президента. Предыдущий президент Интерпола, представитель КНР Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, отправившись на родину. Позже стало известно, что в Китае он был задержан, и против него ведется расследование по обвинению в коррупции.

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    Автор: Марина Барановская


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